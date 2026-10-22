A crise entre Javier Tebas, presidente da LaLiga, e o Real Madrid entrou em uma nova fase, depois que o Conselho Superior de Esportes da Espanha decidiu encaminhar suas declarações polêmicas ao Tribunal Administrativo do Esporte, para verificar se elas constituem uma infração grave à lei do esporte.

Segundo o jornal catalão "Sport", o Conselho Superior de Esportes (CSD) anunciou, nesta quinta-feira, que apresentou um pedido formal ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD), em razão das declarações de Tebas, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, nas quais comparou os métodos de comunicação midiática do Real Madrid aos mecanismos de propaganda usados por Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista.

Publicação que acendeu a crise

O caso remonta à última sexta-feira, quando Tebas publicou um comentário por meio de sua conta na plataforma "X", no qual criticou os métodos de comunicação adotados pelo clube merengue, evocando o nome de Goebbels, uma das figuras mais marcantes da propaganda durante o regime nazista.

A comparação provocou ampla polêmica, antes que o Conselho Superior de Esportes interviesse por conta própria, com base em suas competências legais, e solicitasse ao Tribunal Administrativo do Esporte que determinasse se as declarações do presidente da LaLiga continham indícios do cometimento de uma infração esportiva grave.

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Possível punição

De acordo com o "Sport", o pedido do Conselho se baseia no artigo 76, parágrafo quarto, item "b" da lei do esporte espanhola nº 10/1990, que classifica os atos públicos e evidentes que atentem contra a dignidade ou o decoro esportivo entre as infrações graves.

O Conselho apontou, em seu parecer, jurisprudências anteriores do Tribunal Administrativo do Esporte, com base em decisões do Supremo Tribunal espanhol, que vinculam o conceito de dignidade e decoro esportivo à necessidade de preservar um quadro de convivência civilizada dentro do meio esportivo, o que exige o respeito mútuo entre as pessoas que ocupam posições influentes nessa área.

O Conselho destacou que o Tribunal Administrativo do Esporte é um órgão independente no exercício de suas competências, o que significa que o encaminhamento do caso não representa uma condenação prévia de Tebas, mas sim um passo para analisar se suas declarações exigem a adoção de uma medida disciplinar nos termos da lei.