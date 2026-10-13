Crescem os temores do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha com a escalada da tensão em torno da arbitragem antes do aguardado clássico entre Barcelona e Real Madrid, diante da continuidade das críticas feitas pelo clube merengue e por seu entorno às decisões arbitrais.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o clima de tensão começou a aumentar com a aproximação da data do clássico, que coloca Barcelona e Real Madrid frente a frente em duas semanas no Camp Nou, onde a equipe de Hansi Flick lidera a tabela de classificação com 6 pontos de vantagem sobre o time de José Mourinho, que atravessa uma crise esportiva que levou o clube merengue e seu entorno a se concentrarem continuamente em falar sobre arbitragem, algo que vem se repetindo há bastante tempo.

Os árbitros reclamaram dessa situação em diversas ocasiões, mas sem conseguir qualquer mudança, o que ficou evidente antes, durante e depois da partida entre Real Madrid e Villarreal, que terminou com a vitória sofrida da equipe merengue em casa, em um confronto marcado por polêmica arbitral que acabou com a expulsão de Vinícius Júnior após puxar o cabelo de Saliba, enquanto Mourinho, por seu descontentamento, decidiu não falar com a imprensa depois do jogo.

De acordo com o que indica a rádio "Cadena SER" por meio de seu programa "El Larguero", os meios da arbitragem já começaram a temer a aproximação da data do clássico e esperam um aumento da tensão ao longo do próximo período.

A emissora acrescentou que há preocupação em todos os níveis da estrutura de arbitragem por causa do clima que envolve as partidas disputadas pelo Real Madrid, seja dentro do clube, nas arquibancadas ou na imprensa, assim como nos diversos círculos ligados ao time.

A rádio apontou que o Comitê Técnico de Árbitros suspeita que a tensão provocada pela crença do Real Madrid de que os árbitros tomam decisões propositalmente contra o clube vai aumentar nas próximas duas semanas, em razão da proximidade do clássico, explicando que os responsáveis temem que o sentimento de hostilidade continue crescendo sem parar, já que não sabem quando essa situação vai terminar nem de que forma isso acontecerá.



