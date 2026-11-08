Escalações oficiais: Barcelona e Atlético de Madrid entram com força máxima

O alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, definiu suas escolhas para a escalação titular no confronto contra o Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, após optar por lançar Marc Bernal para suprir a ausência de Rodri no meio-campo, mantendo Frenkie de Jong no banco de reservas e Bryan Gil na posição de lateral-direito.

O jornal espanhol "Sport" revelou que Bernal venceu a disputa pela posição de meio-campista, depois de apresentar uma atuação de destaque no segundo tempo diante do Aston Villa, conquistando a confiança de Flick em um confronto difícil que exige o máximo grau de prontidão, a exemplo da partida do Barcelona contra o Paris Saint-Germain em Paris.

A posição de lateral-direito também foi palco de outra disputa, que terminou com a escolha de Bryan Gil para ocupar o setor, completando a linha defensiva ao lado de Cubarsí e Gerard Martín na zaga central, enquanto João Cancelo assume a função de lateral-esquerdo.

Flick preferiu não arriscar com Eric García, que começará a partida no banco de reservas.

Com sua participação diante do Atlético de Madrid, Bryan Gil disputa sua terceira partida consecutiva como titular, depois de ter aparecido nos confrontos anteriores contra Alavés e Aston Villa.

No meio-campo, Bernal formará uma dupla ao lado de Pedri e Fermín, na ausência de Rodri, que obriga a equipe a distribuir as funções de maneira diferente.

Espera-se que Pedri assuma maior responsabilidade na construção do jogo, aproximando-se da posição de volante e recebendo um espaço mais amplo para organizar as movimentações do Barcelona e manter a posse de bola.

Já o setor ofensivo não sofrerá alterações, pois Raphinha seguirá atuando como centroavante fixo, com Gordon ocupando o lado esquerdo, enquanto Lamine Yamal lidera o ataque pela ala direita.

Flick aposta no papel ofensivo cada vez maior de Raphinha nessa posição, depois de ele ter se tornado um dos principais elementos do novo sistema e ter marcado 19 gols com a camisa do Barcelona durante a temporada 2026-2027, segundo o que informou o jornal espanhol.

Enquanto isso, Simeone, treinador do Atlético de Madrid, planeja contar com Oblak na defesa do gol, e à sua frente uma linha de defesa que inclui Marcos Llorente na posição de lateral-direito, com a possibilidade de recuar como terceiro zagueiro quando necessário, ao lado de Pubill, Hancko e Grimaldo, com o objetivo de reduzir o perigo do trio ofensivo do Barcelona, Raphinha, Lamine Yamal e Fermín, mantendo a capacidade de lançar ataques pelas pontas.

Apesar do retorno de Cardoso e Hojlund à lista da equipe, a dupla começará a partida no banco de reservas, enquanto o meio-campo contará com Pablo Barrios ao lado de Koke na posição de volante, na tentativa de alcançar o equilíbrio entre as tarefas defensivas e a construção dos ataques.

Nas pontas, Giuliano Simeone atuará pelo lado direito, aproveitando suas qualidades físicas e seu apoio defensivo a Marcos Llorente, enquanto Baena assume o lado esquerdo, com a incumbência de ajudar Grimaldo a reduzir o perigo de Lamine Yamal.

E no ataque, Julián Álvarez comanda a ofensiva do Atlético de Madrid, por ser a principal fonte de perigo da equipe, tendo ao seu lado Kang-in Lee, que retorna à escalação titular após ter participado como reserva diante do Bayern de Munique.

Kang-in desempenhará um papel ofensivo ao lado de Álvarez, com a possibilidade de deslocar-se para a ponta direita quando a equipe retornar ao esquema 5-4-1 durante os períodos de defesa, enquanto Jonathan David, Ademola Lookman e Alexander Sorloth aguardam sua oportunidade no banco de reservas.