O jornal alemão "TZ" revelou a escalação provável do Bayern de Munique para o confronto com o Augsburg amanhã, sábado, no estádio "WWK Arena".
O periódico colocou o astro marroquino Ismael Saibari, dono da camisa número 34, no meio-campo à frente de Aleksandar Pavlovic e Joshua Kimmich, para dar suporte ao trio ofensivo formado por Luis Díaz, Harry Kane e Michael Olise.
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A escalação provável do Bayern de Munique:
- Goleiro: Manuel Neuer
- Defesa: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies
- Meio-campo: Joshua Kimmich, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic
- Ataque: Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz
Saibari, de 25 anos, chegou ao Bayern em julho passado, vindo do holandês PSV Eindhoven, com um contrato de cinco anos até 2031, por 50 milhões, segundo relatos.
Saibari havia brilhado na Copa do Mundo de 2026, onde marcou nos três jogos do Marrocos na fase de grupos e bateu a última cobrança de pênalti na vitória sobre a Holanda nas oitavas de final. O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, o descreveu na época como "um dos jogadores mais empolgantes da Copa do Mundo".