Hans Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra o Espanyol, neste sábado à noite, pela 31ª rodada da La Liga.
O Barcelona, líder da La Liga, busca a vitória sobre o Espanyol para ampliar a diferença para o segundo colocado, o Real Madrid, para 9 pontos.
Lamine Yamal liderou a escalação do Barcelona contra o Espanyol, apesar da intenção de Flick de poupá-lo antes do confronto contra o Atlético de Madrid na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.
Embora Flick tenha recorrido à política de rodízio para poupar alguns titulares antes do confronto contra o Atlético de Madrid, ele não conseguiu impor sua estratégia a Yamal, que quer participar de todas as partidas.
A escalação do Barcelona foi a seguinte:
Juan García, Balde, Araújo, Kubarsi, Eric García, Gerard Martín, Gavi, Ferran López, Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres
No banco do Barça ficaram alguns jogadores, entre os quais se destacaram Cancelo, Rashford, Lewandowski, Dani Olmo, Casado e Frenkie de Jong.
O desejo de Yamal entra em conflito com a política de Flick no clássico