A seleção dos Países Baixos retoma sua participação na Liga das Nações nesta sexta-feira, em casa, contra a Grécia. O técnico Xavi Hernández já anunciou a escalação da equipe. A partida na Johan Cruyff Arena começa às 20h45.
Virgil van Dijk e Brian Brobbey deixaram a seleção dos Países Baixos na segunda-feira. Xavi convocou apenas um substituto, Sepp van den Berg, mas ele não estará entre os relacionados para sexta-feira. A lista pode ter apenas 23 jogadores.
Bart Verbruggen vem se destacando no Brighton & Hove Albion e será o goleiro dos Países Baixos. Jurriën Timber lidera a Premier League com o Arsenal e começa na lateral esquerda. Pela direita, o titular é Denzel Dumfries, que fica no banco do Real Madrid por decisão de José Mourinho.
A dupla de zaga será formada por Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven. Eles se conhecem do Tottenham Hotspur, onde jogam juntos com frequência.
Frenkie de Jong, que atuou pela última vez pela seleção dos Países Baixos na Copa do Mundo, está recuperado e volta diretamente ao time titular. Ele também é o capitão. Joey Veerman e Tijjani Reijnders completam o meio-campo neerlandês nesta sexta-feira, na Arena.
Mexx Meerdink impressionou na última pausa para jogos de seleções, mas Donyell Malen começa como centroavante. Crysencio Summerville se tornou presença certa pela direita, enquanto Cody Gakpo terá a missão de criar perigo pela esquerda.
Escalação dos Países Baixos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.
Escalação da Grécia: Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.