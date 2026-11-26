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O zagueiro Leny Yoro, do Manchester United, foi isento de qualquer irregularidade após a expulsão polêmica no recente confronto com o Liverpool em Anfield. Uma comissão reguladora independente anulou oficialmente o cartão vermelho e fez duras críticas à decisão da arbitragem.

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Comissão chega a decisão unânime sobre lance em Anfield

A comissão reguladora independente da Federação Inglesa de Futebol concluiu que o árbitro Sam Barrott cometeu um “erro evidente” ao expulsar o zagueiro Yoro, do Manchester United, durante a derrota por 4 a 0 para o Liverpool no clássico do Noroeste, no domingo. O jovem francês foi expulso no início da partida por uma falta sobre o atacante Alexander Isak, do Liverpool, decisão que provocou indignação imediata no banco do United e entre os torcedores.

Na fundamentação publicada na quinta-feira, a comissão de três integrantes confirmou que chegou a uma decisão unânime sobre o lance. Yoro foi expulso no início da partida de domingo, em Anfield, por derrubar Isak quando o atacante do Liverpool avançava em direção ao gol. Houve, porém, um debate considerável sobre se o toque longo do sueco permitiria ao goleiro Senne Lammens chegar primeiro à bola.

A comissão concluiu que a expulsão por impedir uma oportunidade clara de gol foi incorreta, já que Isak não tinha controle suficiente da bola. Howard Webb, chefe da arbitragem, havia dito anteriormente que a decisão “certamente não era claramente errada”, mas o Manchester United recorreu à Federação Inglesa de Futebol alegando expulsão indevida e conseguiu anular na terça-feira a suspensão de Yoro por uma partida .

Dados técnicos mostram que Isak não tinha controle da bola

Durante o recurso, o Manchester United apresentou à comissão dados técnicos sofisticados para sustentar a alegação de expulsão indevida. A análise do clube indicou que, mesmo se Yoro não tivesse interferido, Isak ainda estaria a pelo menos 1,8 metro da bola. Essa evidência foi decisiva para demonstrar que a dinâmica do lance favorecia o goleiro, e não o atacante.

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“Os integrantes da comissão foram unânimes em concluir que, sem a falta cometida por LY [Yoro], AI [Isak] não teria uma oportunidade clara de gol”, explicou a comissão em seu comunicado oficial.

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Ao detalhar a dinâmica do lance, a comissão acrescentou: “Embora AI tenha alcançado a bola inicialmente, seu toque foi tão longo que ele, na verdade, perdeu o controle dela; esse controle, na prática, passou ao goleiro do MUFC, que avançava e que, na avaliação da comissão, teria conseguido agarrar ou abafar a bola antes que AI pudesse alcançá-la e chutar a gol. Na avaliação da comissão, o árbitro cometeu um ‘erro evidente’ ao decidir que AI [Isak] teria uma oportunidade clara de gol.”

Divergências entre os envolvidos na arbitragem

A situação ficou mais complexa após relatos de que o Painel de Incidentes Decisivos das Partidas (KMI) apoiou a decisão de Barrott em campo. O grupo, que inclui ex-jogadores e representantes da Premier League, teria considerado correta a decisão do árbitro de vídeo John Brooks de não intervir.

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No recurso vitorioso, o United também traçou um paralelo com um caso recente envolvendo o Brighton & Hove Albion. O Manchester United citou um incidente semelhante no qual o cartão vermelho de Pascal Struijk foi anulado depois que uma expulsão decorrente de intervenção do VAR foi considerada incorreta. Com esse precedente, o clube de Old Trafford conseguiu argumentar que o critério para caracterizar uma “oportunidade clara de gol” não havia sido atendido no caso de Yoro.

Alívio para Pochettino antes do duelo com o Brentford

A anulação da suspensão por uma partida é um grande reforço para o Manchester United na preparação para enfrentar o Brentford neste sábado. A disponibilidade de Yoro é particularmente importante diante das frustrações recentes do clube com a arbitragem. O United também se sentiu prejudicado no empate por 2 a 2 com o Sporting CP pela Champions League, na noite de quarta-feira, quando teve dois gols anulados e Youri Tielemans expulso em um confronto europeu caótico.