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Equação complexa entre Barcelona e Manchester United: Rashford voltará ao Camp Nou?

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O impasse na negociação do Atlético muda o cenário

O Barcelona estuda tomar uma nova decisão sobre o futuro do atacante inglês, depois que sua saída definitiva das fileiras da equipe parecia estar selada nas últimas semanas.

Rashford disputou a temporada 2025-2026 pelo Barcelona por empréstimo, vindo do Manchester United, e teve uma boa passagem pelo clube espanhol, após ter contribuído em 28 gols ao longo da temporada.

Apesar disso, o Barcelona não recorreu à opção de compra prevista no acordo de empréstimo e optou, em vez disso, por contratar Anthony Gordon e Karim Adeyemi, mas o futuro de Rashford pode ter um desdobramento diferente nas próximas semanas.

De acordo com uma reportagem publicada pelo site inglês "TEAMtalk", o Barcelona ainda mantém contato com os representantes de Rashford, no âmbito da avaliação que o clube faz de suas opções ofensivas, estudando a possibilidade de o jogador retornar às fileiras da equipe.

Isso acontece ao mesmo tempo em que persistem as dificuldades que o Barcelona enfrenta em suas tentativas de contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, o que pode levar o clube catalão a reconsiderar a opção de Rashford antes do fechamento da janela de transferências.

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Rashford é bem visto dentro do Barcelona graças à sua capacidade de ocupar mais de uma posição no terço ofensivo, especialmente após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, segundo o que apurou a mesma fonte.

Já para o Manchester United, a equação é mais complexa. Rashford voltou às fileiras da equipe, que está atualmente disposta a arcar com um dos maiores compromissos salariais da Premier League.

No entanto, ainda há um debate interno sobre se essa é a melhor solução a longo prazo, especialmente caso o Barcelona ou outro clube apresente, no fim das contas, uma proposta financeiramente bem-sucedida.

Leia também: Plano para tratar os pontos fracos: Mourinho adia o retorno da joia do Real Madrid

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