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Equação complexa entre Barcelona e Manchester United: Rashford volta ao Camp Nou?

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O tropeço na negociação do Atlético muda o cenário

O Barcelona estuda tomar uma nova decisão sobre o futuro do atacante inglês, depois que sua saída definitiva do elenco parecia consumada no período recente.

Rashford passou a temporada 2025-2026 no Barcelona por empréstimo, vindo do Manchester United, e teve um bom período com o clube espanhol, após participar de 28 gols ao longo da temporada.

Apesar disso, o Barcelona não recorreu à opção de compra prevista no acordo de empréstimo e optou, em vez disso, por contratar Anthony Gordon e Karim Adeyemi. No entanto, o futuro de Rashford pode ter um desdobramento diferente nas próximas semanas.

Segundo reportagem publicada pelo site inglês "Team Talk", o Barcelona segue em contato com os representantes de Rashford, no âmbito da avaliação que o clube faz de suas opções ofensivas, analisando a possibilidade do retorno do jogador ao elenco.

Isso ocorre ao mesmo tempo em que persistem as dificuldades enfrentadas pelo Barcelona em suas tentativas de contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, o que pode levar o clube catalão a reconsiderar a opção Rashford antes do fechamento da janela de transferências.

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Rashford é valorizado dentro do Barcelona por sua capacidade de atuar em mais de uma posição no terço ofensivo, especialmente após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, de acordo com a mesma fonte.

Para o Manchester United, a equação é mais complexa. Rashford voltou ao elenco, e o clube está atualmente disposto a arcar com um dos maiores compromissos salariais da Premier League.

Mas ainda há um debate interno sobre se essa é a melhor solução a longo prazo, especialmente se o Barcelona ou outro clube apresentar, no fim das contas, uma proposta bem-sucedida do ponto de vista financeiro.

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