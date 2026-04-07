Enzo Fernández declara guerra ao Chelsea em nome do Real Madrid

O meio-campista argentino Enzo Fernández insiste em deixar o Chelsea no próximo verão.

Liam Rossiner, técnico do Chelsea, anunciou na última sexta-feira a exclusão de Fernández da lista de convocados para os jogos contra o Port Vale, pela Copa da Inglaterra, e contra o Manchester City, pela Premier League, justificando a decisão pelas recentes declarações do jogador, que o técnico considerou terem “ultrapassado os limites”.

O jogador de 25 anos levantou dúvidas sobre seu futuro no Chelsea depois de responder ao canal “Luzo TV”, em resposta a uma pergunta sobre a cidade europeia onde preferiria morar, dizendo: “Sempre digo à minha esposa que, se tivesse que escolher uma cidade na Europa para morar, eu adoraria Madrid, porque ela se parece muito com Buenos Aires no estilo de vida e em tudo”.

De acordo com o programa espanhol “El Chiringuito”, Enzo não se contentará em apenas dar indícios sobre sua transferência para o Real Madrid na próxima temporada, mas tomará uma posição decisiva.

O programa espanhol indicou que Enzo apresentará um pedido oficial para deixar o Chelsea no próximo verão, a fim de facilitar sua transferência para o Real Madrid.

O “El Chiringuito” explicou que o maior obstáculo será o valor que o Chelsea exigirá para aprovar a saída de Enzo, que pode chegar a 150 milhões de euros.

O programa espanhol revelou que o Real Madrid pode adiar a negociação até a última semana de agosto para pressionar o Chelsea a reduzir o preço.



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