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O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, encerrou de forma curiosa sua entrevista coletiva antes da partida contra o Deportivo Alavés, pela LaLiga.

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O momento aconteceu depois que Mourinho apontou para um dos jornalistas presentes e revelou que se tratava de seu primo, Pedro Mourinho, que trabalha na CNN Portugal. Em seguida, o treinador mandou um recado irônico sobre o tratamento que recebe em seu país.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Mourinho disse, rindo: “Esta pessoa aqui é meu primo, e ele é um dos melhores jornalistas de Portugal, mas foi para um grupo que me trata muito mal, e eu não posso falar com ele”.

As declarações de Mourinho foram feitas em tom de brincadeira, mas carregam muitos significados, já que o treinador português tem plena consciência do tamanho das críticas e da pressão que enfrenta em seu país.

O retorno de Mourinho ao Benfica já havia gerado expectativas enormes, com muitos esperando que sua chegada mudasse imediatamente o rumo do time e que ele conseguisse realizar algo parecido com um milagre.

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No entanto, os resultados e o desempenho não corresponderam a essas expectativas, e as críticas ficaram mais duras, a ponto de comentaristas portugueses questionarem publicamente a capacidade de Mourinho e sua carreira como treinador.

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Entre as frases que ele teve de ouvir durante sua última passagem por Portugal estava: “Ele envelheceu, sua carreira acabou e ele não entende mais nada”.

O Marca destacou que essas críticas duras contrastam com o prestígio que Mourinho ainda mantém fora de seu país, onde sua personalidade continua despertando admiração e respeito. Em Portugal, por outro lado, o tamanho das expectativas e da pressão sobre ele parece jogar contra, apesar de ele ser um dos treinadores mais importantes da história do país.

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Por isso, a apresentação do primo por Mourinho deixou de ser apenas um episódio familiar curioso e se transformou em uma ocasião para o treinador português fazer uma nova crítica, desta vez com um sorriso, sobre a forma como sente que é tratado em seu próprio país.

Um retorno marcante

O português José Mourinho voltou ao comando do Real Madrid no verão europeu de 2026, em um movimento que recolocou seu nome em evidência no futebol espanhol, depois que a diretoria do clube merengue decidiu recorrer novamente à sua experiência para comandar o time principal, com contrato até 30 de junho de 2029.

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O Real Madrid anunciou oficialmente a contratação de Mourinho em 11 de junho de 2026, e o treinador português iniciou assim sua segunda passagem pelo Santiago Bernabéu, depois de um período anterior entre 2010 e 2013, no qual deixou uma marca clara na história do clube.

A primeira passagem de Mourinho foi marcada por uma intensa rivalidade com o Barcelona de Pep Guardiola, em um dos períodos mais emocionantes da história do futebol espanhol. Os duelos entre as duas equipes se transformaram em uma grande batalha tática e midiática, e o treinador português levou o Real Madrid aos títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

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Seu novo retorno aconteceu em meio ao desejo da diretoria do Real Madrid de recuperar a personalidade competitiva do time e de aproveitar a experiência de um treinador com um currículo vasto em grandes competições, além de sua capacidade de administrar vestiários que reúnem alguns dos maiores astros do futebol mundial.

Desde que assumiu o cargo, Mourinho tem se concentrado em construir um sistema coletivo mais sólido, dando grande importância à disciplina tática e ao trabalho defensivo, sem deixar de lado o potencial ofensivo do elenco.