"Entrevista ridícula": astro do Valencia pede desculpas após explosão de raiva diante do Real Madrid

O espanhol Pablo Maffeo, jogador do Valencia, apresentou um pedido de desculpas oficial após a polêmica gerada por suas declarações irritadas durante uma entrevista televisiva no intervalo do confronto de sua equipe contra o Real Madrid, partida que terminou com a vitória do clube merengue por 3 a 0, em jogo válido pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, por meio de um comunicado publicado na seção de stories de sua conta oficial no "Instagram".

A rádio "Cadena SER" espanhola informou que Maffeo fez questão de esclarecer as circunstâncias do episódio e pedir desculpas por sua reação, depois que suas palavras provocaram amplas críticas, afirmando que sua irritação não era dirigida ao jornalista que conduzia a entrevista e que ele tem respeito pelos profissionais da área de comunicação.

O jogador do Valencia iniciou seu comunicado dizendo: "Escrevo isto porque sinto a necessidade de esclarecer o que aconteceu no intervalo", explicando que foi avisado sobre a necessidade de realizar a entrevista, mas que manifestou desde o início não desejar fazê-la, por estar ciente de que estava extremamente irritado e de que o momento não era apropriado para expressar suas ideias.

Maffeo acrescentou que, no fim, foi informado de que a realização da entrevista era obrigatória e de que ele tinha de comparecer apesar de não querer, ressaltando que pediu desculpas ao jornalista logo após a partida e esclareceu a ele que seu descontrole não era dirigido a ele de forma pessoal.

O lateral espanhol reafirmou seu grande respeito por todos os profissionais que desempenham seu trabalho, enfatizando que o jornalista não era responsável pelo ocorrido e que seu objetivo com o comunicado é esclarecer as circunstâncias do episódio e deixar claro que não teve intenção de ofender ninguém, apresentando suas desculpas a todos aqueles que entenderam sua reação de forma pessoal.

O pedido de desculpas de Maffeo veio na sequência de suas declarações ao canal "DAZN" durante o intervalo do primeiro tempo, quando demonstrou seu descontentamento com a realização da entrevista, dizendo: "Não quero de forma alguma fazer esta entrevista, é ridícula. Se é preciso fazê-la, que se faça e acabe logo. Não tem sentido, estamos jogando uma partida".

A fala do jogador do Valencia não se limitou à recusa da entrevista, pois ele também direcionou críticas à arbitragem, considerando que sua equipe foi alvo de decisões injustas, e disse: "São marcadas faltas que não existiram. Perguntem o que quiserem, precisamos de uma arbitragem mais justa. Não houve falta no primeiro gol, e isso nos afeta".

O Real Madrid havia decidido o confronto por 3 a 0 no estádio de Mestalla, conquistando sua oitava vitória consecutiva em todas as competições, enquanto o Valencia deu continuidade a seus resultados negativos em casa, permanecendo na penúltima posição da tabela de classificação do Campeonato Espanhol.