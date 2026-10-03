O caso de Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr saudita, continua a repercutir em diferentes partes do mundo, depois que ele deixou a concentração da seleção de seu país, Portugal, irritado.

O jornal As relatou que Jorge Jesus, treinador da seleção portuguesa, tentou minimizar a importância do assunto, mas sem sucesso, durante a coletiva de imprensa que concedeu antes do confronto contra a Noruega pela Liga das Nações da UEFA.

Mas a tensão chegou a tal ponto que o chefe do centro de comunicação da seleção portuguesa precisou intervir e colocar fim às perguntas relacionadas a Ronaldo.

Jesus disse: "Não vou dizer nada. Ronaldo é um símbolo da seleção portuguesa. E que isso fique bem claro. Depois do jogo contra a Noruega, teremos a oportunidade de falar sobre esse assunto".

E acrescentou: "O importante é o jogo, o jogo contra a Noruega. Aquele que temos de disputar bem diante da nossa torcida, e nosso objetivo é a vitória. Não me permitam ignorar isso".

Desde o início da coletiva de imprensa, o tema Cristiano passou a estar presente de forma recorrente nas perguntas dos cerca de 50 jornalistas que compareceram à coletiva, enquanto Jesus tentava evitar respondê-las da melhor maneira possível.

Jesus disse: "Vou me concentrar no que falei, na equipe e no adversário. A Noruega é uma das 5 melhores seleções da Europa e conta com grandes jogadores. Temos de nos concentrar nisso, e esse é exatamente o problema no momento. Depois disso, teremos a oportunidade de analisar o que pode acontecer aqui. Temos de pensar na classificação do grupo amanhã".

Após a decisão de Cristiano, o povo português quis agradecer ao jogador por tudo o que ele apresentou ao longo de quase 3 décadas. Nesse contexto, uma das perguntas se concentrou na possível recepção que o treinador teria antes do jogo contra a Noruega.

Jesus respondeu: "O carinho que busco e que gosto de receber não vai além do que a seleção representa. O carinho é para a equipe e para os jogadores, não para mim. Eu faço parte de uma equipe e sou treinador de uma equipe. Tudo isso diz respeito ao apoio que os torcedores dão à seleção. Eu me importo com meu país e com a bandeira do meu país".

Ao ser feita a quarta pergunta sobre o mesmo tema, Jesus e o lado português perderam a paciência, e o treinador disse: "Falar com Cristiano por telefone? Não quero ter nenhuma relação com nada que não diga respeito à seleção".

Em seguida, o chefe do centro de comunicação da seleção interveio para colocar fim ao assunto que ocupa Portugal nestes dias, e disse: "Jesus já disse, no que diz respeito ao tema Cristiano, que falará sobre isso depois do jogo de amanhã".







