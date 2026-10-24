Antes de José Mourinho se transformar em uma das figuras mais polêmicas do mundo do futebol, e antes de seu nome ficar ligado aos famosos embates com o Barcelona e seus craques, ele viveu uma história completamente diferente dentro do clube catalão; uma história que começou com um jovem elegante que chamava a atenção pela boa aparência e presença, e que despertou rumores estranhos ao seu redor, antes de se impor graças ao seu conhecimento tático e à capacidade de se comunicar com os jogadores, passando gradualmente do papel de intérprete a uma das mentes mais destacadas da comissão técnica.

No Barcelona, Mourinho não foi apenas um auxiliar do treinador inglês Bobby Robson, mas uma figura excepcional que conseguiu conquistar o respeito dos jogadores e dos jornalistas, a ponto de alguns verem nele um irmão mais velho dos astros do time, enquanto outros descobriram cedo sua capacidade de ler os jogos e analisar os adversários. E entre os detalhes daquela fase, revelam-se episódios curiosos e segredos pessoais que contam como começou a trajetória do treinador português rumo ao topo.

Quando Mourinho chegou ao Barcelona, era um jovem praticamente desconhecido no mundo do futebol, mas não precisou de muito tempo para se tornar o foco das atenções dos jornalistas. Graças à sua aparência elegante, ao cabelo escuro e à personalidade confiante, alguns profissionais do meio jornalístico catalão lhe deram o apelido de "o garoto do Martini", em referência a um personagem que apareceu em um famoso comercial da bebida Martini, interpretado pelo modelo norte-americano Max Parrish.

O protagonista do comercial era um homem elegante e atraente, de terno preto e óculos escuros, que passava o polegar sobre o lábio inferior em um gesto marcante que parecia remover vestígios de batom. E Mourinho não se incomodou com essa comparação; pelo contrário, lidou com ela com bom humor e encarou o apelido como uma espécie de elogio, a ponto de imitar o gesto do modelo em algumas ocasiões, seja em particular ou durante suas conversas com os jornalistas que acompanhavam as notícias do Barcelona.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

Naquele período, o jovem treinador português conseguiu construir boas relações com um grande número de jornalistas, que logo se acostumaram com sua presença e sua maneira de falar. Mas o interesse por sua aparência e personalidade não se limitou à admiração, pois abriu as portas para rumores estranhos que começaram a se espalhar a seu respeito, embora as redes sociais ainda não existissem na forma que conhecemos hoje.

Rumores estranhos e uma pergunta chocante: a batalha para consolidar sua posição

A boa aparência de Mourinho, sua juventude e sua forma de lidar com os outros despertaram a curiosidade de alguns de seus próximos, e a situação chegou ao ponto de circularem alegações sobre sua orientação sexual, além de rumores que afirmavam que sua relação com Bobby Robson ultrapassava os limites do trabalho e da amizade, segundo informou o jornal espanhol "As".

Um dos jornalistas, que admitiu ter se perguntado em seu primeiro encontro com o treinador português: "De onde veio esse jovem bonito?", conta que decidiu confrontá-lo diretamente com a pergunta sobre se ele era homossexual, e isso antes do início da entrevista.

Mourinho recebeu a pergunta com espírito esportivo, mas respondeu com uma resposta ácida que incluía uma alusão às irmãs de quem espalhou aquele rumor. E embora a resposta não fosse adequada para publicação em sua forma original, Mourinho pediu ao jornalista que a incluísse na entrevista, dando a entender que não queria ignorar o que diziam a seu respeito nem permitir que os rumores definissem sua imagem diante dos outros.

E para além dessas histórias pessoais, Mourinho tinha consciência de que sua presença no Barcelona representava uma oportunidade excepcional para provar seu valor, e que precisava superar a imagem a ele associada no início, de um jovem elegante que trabalhava como intérprete, para se tornar um homem que possuía um conhecimento técnico capaz de habilitá-lo a assumir responsabilidades maiores.

Mourinho chegou ao Barcelona em uma fase conturbada da história do clube. Poucos meses antes, o presidente Josep Lluís Núñez havia tomado a decisão surpreendente de demitir Johan Cruyff, e depois contratado Bobby Robson, um dos nomes que o presidente do Barcelona buscava atrair.

Robson trabalhava no Porto, depois de já ter treinado o Sporting de Lisboa, e chegou ao clube catalão aos 63 anos de idade, apoiado em uma longa experiência adquirida ao longo de sua carreira, sobretudo sua passagem pelo Ipswich Town no fim da década de 1970, e depois o comando da seleção inglesa nos anos 1980.

Mourinho acompanhou o treinador inglês ao Barcelona, depois de ter trabalhado com ele como intérprete durante o período em que estiveram no Sporting de Lisboa. E o português, que tinha 33 anos na época, encarava esse passo como um desafio e uma oportunidade de elevar sua posição profissional. De fato, passou da tradução ao trabalho como auxiliar técnico, mas precisou se esforçar muito para provar que seu papel ia além de transmitir as palavras entre o treinador e os jogadores.

O jornalista Marcos López, que trabalhou no jornal "El Periódico" e contribuiu para a cobertura dos acontecimentos pela rádio "Cadena SER", afirma que Mourinho não se sentia confortável em ser chamado de intérprete, sobretudo porque esse papel foi ocupado no início pelo jornalista Graham Turner, e depois pelo funcionário do clube Txemi Terés.

López explicou que Mourinho era um membro importante da comissão técnica de Robson, e que sua posição dentro do time não era reflexo de sua função linguística, mas sim resultado de sua participação efetiva no trabalho técnico e tático.

Guardiola e Enrique: como Mourinho conquistou o respeito dos jogadores?

O sucesso precoce de Mourinho não se limitou à sua relação com a comissão técnica, mas se estendeu ao vestiário, onde logo despertou a admiração dos jogadores por seu conhecimento de futebol e sua capacidade de entender os detalhes do jogo.

O jornalista Luis Martín, que trabalhava no jornal "Sport" naquela fase, lembra que os jogadores falavam de Mourinho com admiração, a ponto de alguns dizerem: "Esse cara sabe mesmo jogar", em referência à sua compreensão do jogo e à sua capacidade de discutir os detalhes técnicos de forma convincente.

Por outro lado, o jornalista Fabián Ortiz entende que a diferença de idade entre Mourinho e Robson ajudou o português a se aproximar dos jogadores. Enquanto alguns viam o veterano treinador inglês como uma figura paterna, Mourinho parecia mais próximo deles em termos de idade e interesses, como um irmão mais velho com quem podiam conversar facilmente.

Ortiz aponta que não era um admirador de Mourinho; pelo contrário, o via como alguém que buscava ascensão social, mas reconheceu que sua proximidade com os jogadores o ajudou a construir relações fortes dentro do time.

E a questão não se ligava apenas à personalidade, pois o estilo de Mourinho ao lidar com os jogadores se diferenciava do método adotado por Robson em alguns aspectos do treinamento. Segundo Luis Martín, o treinador inglês às vezes recorria a métodos tradicionais no estudo dos adversários, como reunir os jogadores para assistir a uma partida inteira em vídeo, o que causava tédio em alguns deles, e o próprio Robson chegava a cochilar durante essas sessões.

Já Mourinho tendia a apresentar as informações de forma mais direta, com foco nos detalhes de que os jogadores precisavam dentro de campo, esclarecendo os pontos fortes e fracos dos adversários, além de lhes dar conselhos práticos que os ajudavam a se preparar para as partidas.

Assim, sua relação se estreitou com vários jogadores que tinham grande paixão pelo futebol, entre eles Pep Guardiola, Luis Enrique, Abelardo e Luís Figo, tornando-se uma das vozes de destaque dentro do vestiário.

Das arquibancadas ao vestiário: uma mente tática à frente de seu tempo

O lado tático foi uma das razões mais importantes que ajudaram Mourinho a consolidar sua posição no Barcelona. Marcos López aponta que o português possuía um talento evidente para assistir ao futebol e analisar o que acontecia dentro de campo, e também foi um dos primeiros treinadores no Camp Nou a preferir acompanhar as partidas das arquibancadas, em vez de sentar no banco de reservas.

Do ponto de vista de Mourinho, essa posição lhe proporcionava um ângulo de visão mais amplo e o ajudava a entender as movimentações dos jogadores e os espaços que surgiam durante a partida. E ele não se contentava em observar: descia ao vestiário no intervalo para apresentar suas observações e corrigir alguns posicionamentos.

Essa capacidade lhe rendeu a responsabilidade de elaborar os relatórios técnicos sobre os adversários do Barcelona, em uma tarefa que combinava o trabalho de auxiliar técnico com as funções desempenhadas pelos analistas de desempenho no futebol moderno. E esse papel ainda tinha pouca difusão naquela época, o que deu a Mourinho um espaço adicional para mostrar suas capacidades de reunir informações e transformá-las em instruções aplicáveis.

Uma das histórias revela o quanto ele estava determinado a cumprir essa tarefa por mais difícil que fosse. Luis Martín contou que encontrou Mourinho em Belgrado, onde o Barcelona se preparava para enfrentar o Estrela Vermelha na Recopa Europeia. A viagem coincidiu com o fim de semana em que o time catalão disputou uma partida contra o Compostela, jogo em que Ronaldo marcou seu famoso gol após uma arrancada individual notável.

Mas Mourinho não pôde assistir à partida do Barcelona ao vivo, pois estava encarregado de acompanhar um jogo do time adversário em uma cidade que ficava a cerca de quatro horas de carro, a fim de elaborar um relatório técnico sobre ele. E o português não hesitou em alugar um Mercedes branco com motorista para chegar ao estádio, mas a viagem teve uma crise inesperada depois que um dos pneus furou e o motorista não conseguiu trocá-lo rapidamente, o que ameaçava atrasar Mourinho para a partida.

No fim, Mourinho trocou o pneu ele mesmo, com a ajuda de Javier Ferrándiz, fotógrafo do jornal "Sport", que seguia atrás deles em outro carro e parou para prestar ajuda. Chegar atrasado ao horário da partida não era uma opção para o jovem treinador, que estava disposto a enfrentar o cansaço para cumprir sua missão.

Noites agitadas e o agasalho do Barcelona: uma relação que ultrapassou os limites do futebol

A relação de Mourinho com os jornalistas não se limitava às coletivas, aos estádios e aos relatórios técnicos, mas se estendia à vida social, pois ele costumava frequentar os bares badalados e se misturar com os profissionais do meio jornalístico.

Entre os episódios que ficaram gravados na memória dos jornalistas está uma noite em que Mourinho se reuniu com um grupo deles dentro de um bar em Solna, durante um período em que o Barcelona disputava um amistoso contra o Elfsborg como preparação para a nova temporada.

Mas a noite tomou um rumo inesperado, depois que os presentes descobriram que o bar organizava um concurso para escolher a "rainha da camiseta molhada", antes de a atmosfera terminar em uma briga de socos entre alguns dos presentes.

Fabián Ortiz recorda aquela noite, explicando que o que mais o surpreendeu não foi a presença de Mourinho no local, mas o fato de ele estar usando um agasalho esportivo com o escudo do Barcelona. E esses detalhes refletiam um lado diferente da personalidade do treinador português, que conseguiu se integrar ao ambiente do clube e à sua vida cotidiana, longe da imagem oficial imposta por sua função dentro da comissão técnica.

E o vínculo de Mourinho com o Barcelona não era apenas profissional, mas se estendia à própria Catalunha, onde viveu um período importante de sua vida e se sentiu parte da comunidade local. Marcos López recorda que fez uma entrevista com Mourinho na cidade de Sitges, depois de o treinador português ter se hospedado em um hotel no começo, antes de encontrar uma casa na cidade.

Segundo López, Mourinho se sentia um dos moradores locais e tratava o lugar como sua casa, enquanto Luis Martín aponta que ele se tornou como um membro da família para muitos em Sitges.

E essa imagem parece completamente diferente da relação tensa que ligou Mourinho ao Barcelona em fases posteriores de sua carreira, sobretudo quando se tornou treinador do Real Madrid e entrou em embates acirrados com vários símbolos do clube catalão.

Mas seus primeiros anos revelam que a relação não começou com hostilidade, mas com admiração, proximidade e confiança, e que Mourinho foi, em determinado momento, parte do ambiente técnico e social do Barcelona.

Van Gaal lhe dá a chance: o início do caminho rumo ao banco de treinador

Com a saída de Bobby Robson e a contratação do holandês Louis van Gaal, o futuro de Mourinho dentro do Barcelona parecia ameaçado. O novo treinador chegou acompanhado de sua própria equipe técnica, entre cujos integrantes estavam Van der Lem e Hoek, o que levantou questionamentos sobre a possibilidade de o auxiliar português continuar.

Mas Louis van Gaal, depois de encontrar Mourinho e conhecer suas capacidades táticas, decidiu mantê-lo na comissão técnica. E logo nasceu entre eles uma relação de trabalho baseada na confiança, pois o treinador holandês percebeu que Mourinho possuía um conhecimento técnico que podia ser aproveitado dentro do time.

E essa confiança chegou ao ponto de lhe dar a oportunidade de treinar o Barcelona pela primeira vez durante a semifinal da Copa da Catalunha, em um passo que surpreendeu os que estavam em torno do clube, mas que representou um marco importante em sua trajetória.

Depois de anos de trabalho nos bastidores, Mourinho passou a se aproximar do papel que mais tarde construiria seu nome: o treinador que tem suas próprias ideias, que sabe impor sua personalidade e que aproveita os pequenos detalhes para fazer a diferença.

Assim, a experiência no Barcelona não foi apenas uma passagem passageira na trajetória de Mourinho, mas a fase em que ele passou de um jovem desconhecido e intérprete a um auxiliar técnico que gozava do respeito dos jogadores e da confiança de grandes treinadores.

E entre o apelido de "o garoto do Martini", os rumores estranhos, as viagens cansativas para observar os adversários e a relação que construiu com craques como Guardiola e Enrique, foram se formando os traços de uma figura do futebol que mais tarde se tornaria uma das personalidades mais influentes e polêmicas do mundo da direção técnica.