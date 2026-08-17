Entre os maiores salários: quanto Rodri vai receber no Barcelona?

O Barcelona anunciará oficialmente, nas próximas horas, a contratação de Rodri, após fechar o acordo com o Manchester City.

Tudo ficou definido e encerrado depois de negociações que levaram mais tempo do que o esperado, devido à rigidez do Manchester City nas tratativas.

O jornal "Sport" informou que o Barcelona conseguiu concluir o negócio por meio de uma última proposta inteligente, na qual predominou um valor fixo de 60 milhões de euros, o máximo que o clube catalão estava disposto a pagar de forma imediata, além de um conjunto de variáveis.

Mais especificamente, há 10 milhões de euros em variáveis vinculadas de forma complexa ao número de partidas que o jogador disputará, além de 6 milhões de euros que só serão pagos caso sejam atingidas metas mais fáceis de cumprir.

O Barcelona estudou os prós e os contras do negócio e, ao final, aceitou assinar um contrato com o jogador por um período de 4 anos, com um salário que ultrapassa ligeiramente os 13 milhões de euros líquidos por temporada.

Esse salário estará entre os mais altos do elenco do Barcelona, tendo em vista que o clube está contratando um jogador vencedor da Bola de Ouro.

O Manchester City também aceitou receber o valor do negócio em parcelas confortáveis.