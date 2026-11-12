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O comentarista argelino Hafid Derradji entrou na polêmica em torno do país-sede da final da Copa do Mundo de 2030, que será realizada no Marrocos, na Espanha e em Portugal.

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A disputa entre Marrocos e Espanha pela sede da partida final se intensificou, e políticos dos dois países chegaram a entrar nessa corrida acirrada.

Hafiz Derradji publicou um artigo no jornal "Al-Quds Al-Arabi" em que abordou essa questão, afirmando que a Espanha tem seus argumentos e qualificações, mas sediar o maior número de partidas não lhe garante automaticamente o direito de organizar a final. Acrescentou que Marrocos tem seu projeto e sua ambição, mas construir um estádio gigantesco não lhe dá um direito assegurado.

O texto do artigo foi o seguinte:

A disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030 ganhou dimensões esportivas, políticas e simbólicas, depois de se tornar o eixo de uma batalha de declarações, garantias e cálculos, sendo a mais recente a declaração do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que afirmou que a Espanha sediará o maior número de partidas do Mundial e receberá a partida final no estádio Santiago Bernabéu, o que trouxe o assunto de volta à tona e abriu caminho para questionamentos sobre se Madri está falando de dados já definidos ou expressando uma ambição espanhola que a Federação Internacional de Futebol ainda não decidiu, num momento em que Marrocos aposta no projeto do grande estádio cuja construção está prevista para a cidade de Casablanca, com capacidade para até 115 mil espectadores.

As novas declarações de Sánchez foram vistas por alguns como uma mensagem de tranquilização à opinião pública e um lembrete à Fifa e a Marrocos de que a Espanha é a parte de maior peso no processo de organização, que era originalmente conjunto, antes de Marrocos se juntar com a concordância de Espanha e Portugal.

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No entanto, a parceria se transformou em disputa pela sede da partida final e numa aposta na prioridade, no prestígio internacional, na influência e nas relações dentro das instituições do futebol mundial, além dos critérios de prontidão técnica, experiência organizacional, capacidade do estádio e disponibilidade de instalações capazes de acolher o público e garantir segurança suficiente. São essas as cartas que Espanha e Marrocos utilizam em sua batalha aberta a todas as possibilidades.

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A final do Mundial de 2030 se transformou em uma questão que ultrapassa o futebol, uma disputa por influência e imagem internacional, e os cálculos políticos entraram na linha da competição esportiva pela sede de uma final que, caso seja vencida por Marrocos, terá grande repercussão sobre a opinião pública espanhola após as garantias de Sánchez.

Nesse caso, Marrocos alcançaria uma grande conquista que coroaria um longo percurso de investimentos em infraestrutura esportiva, após o sucesso obtido na organização de muitos eventos esportivos. Já se a Espanha vencer, isso será uma vitória da lógica histórica e organizacional espanhola, que foi a origem e a base da candidatura conjunta, por ter sido a autora da iniciativa de organização conjunta primeiro com Portugal e, depois, com Marrocos, que se juntou a eles por iniciativa de Gianni Infantino.

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A Fifa já havia negado a existência de qualquer acordo ou promessa de conceder a Marrocos ou à Espanha a honra de organizar a final, e afirmou que a decisão será tomada no momento oportuno com base em dados puramente técnicos, longe de desejos e declarações daqui e dali.

Limitou-se a afirmar que Espanha, Portugal e Marrocos sediarão 101 partidas, e que três partidas comemorativas serão disputadas na América do Sul por ocasião do centenário do Mundial, o que confirma que a Copa do Mundo de 2030 não é apenas um torneio que reúne três países, mas um evento histórico excepcional que coincide com os 100 anos da primeira Copa do Mundo.

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"A final é mais do que apenas 90 minutos"

Por isso, a partida final será mais do que apenas 90 minutos para definir o campeão: será uma vitrine simbólica do país, da cidade e do estádio que a sediar.

A Espanha tem seus argumentos e qualificações, mas sediar o maior número de partidas não lhe garante automaticamente o direito de organizar a final; e Marrocos tem seu projeto e sua ambição, mas construir um estádio gigantesco não lhe dá um direito assegurado. A decisão, no fim, permanece nas mãos da Fifa, e não depende das garantias de um dirigente ou das declarações de outro.

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Afinal, a final do Mundial será uma recompensa para a Espanha por sua história no futebol e sua experiência organizacional, ou a coroação da ambição de Marrocos e de seu enorme projeto esportivo? Ou será que a Fifa surpreenderá a todos com um critério diferente?

Já a pergunta que se impõe com força não diz respeito a quem merece a final no discurso midiático, mas a quem é capaz de apresentar a candidatura mais convincente segundo os critérios que a Federação Internacional adotará.

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O estranho em tudo isso é que Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular, de oposição na Espanha, lançou uma ideia polêmica que prevê a retirada total da Espanha da organização do torneio caso a Federação Internacional se recuse a conceder-lhe o direito de sediar a partida final, numa tentativa de escalar a posição espanhola, que parece mais rígida e mais apegada a sediar a final em comparação com o lado marroquino, que prefere concentrar-se em acelerar a conclusão do estádio com o qual seduz a Fifa e o mundo inteiro, enquanto Infantino continua jogando a carta da final em sua campanha eleitoral por um novo mandato.