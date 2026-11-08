O confronto com o Barcelona não foi apenas mais um teste futebolístico para Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, mas chegou em um momento excepcional para o craque argentino, que se viu sob os holofotes antes do início da partida, depois que Enrique Cerezo, presidente do clube, reabriu o assunto de sua relação com a torcida, exigindo que ele provasse seu valor dentro das quatro linhas.

E em uma noite na qual todos esperavam uma atuação excepcional do Aranha, Álvarez mostrou alguns lampejos que confirmaram seu perigo e sua capacidade de fazer a diferença, mas, em contrapartida, desperdiçou chances importantes que poderiam ter mudado o rumo do confronto, que terminou com a derrota do Atlético de Madrid diante do Barcelona pelo placar de 1 a 2, na noite de domingo, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol.

E entre a construção de um gol logo cedo e o desperdício de duas chances quase certas, permaneceu a pergunta mais importante: será que Álvarez fez o suficiente para convencer a torcida do Atlético de Madrid de que merece sua confiança novamente?

Cerezo coloca Álvarez diante do teste da torcida

A história começou antes do apito inicial, quando Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, apareceu diante da imprensa durante o tradicional almoço dos dirigentes que antecede os grandes confrontos, para falar sobre a polêmica em torno do futuro de Julián Álvarez e sua relação com o clube.

Cerezo disse: "A questão do Álvarez foi resolvida na época. Dissemos o que tínhamos que dizer, e o assunto acabou. Não há necessidade de falar mais sobre o Julián com o Barcelona. Hoje, o Julián precisa se provar dentro de campo. Se vocês disserem que ele deve ser o craque da partida, ele será."

E quando questionado sobre a posição da torcida do Atlético de Madrid em relação ao atacante argentino, o presidente do clube deixou a decisão para os torcedores, dizendo: "A base de fãs é quem decide, e se eles tiverem algo a dizer, eles dirão. Mas eu acredito que a questão foi totalmente resolvida para nós."

A imprensa também lhe dirigiu uma pergunta sobre a melhor forma de Álvarez se desculpar com a torcida, e se marcar um gol contra o Barcelona seria suficiente para isso, ao que Cerezo respondeu com um tom carregado de muitas expectativas: "Não um gol, mas dois gols nas redes do Barcelona. A partida desta noite já é boa, e vamos torcer para que os jogadores estejam à altura do acontecimento."

E, assim, Álvarez entrou no confronto sob uma pressão adicional, depois de passar a ser cobrado por dar uma resposta dentro de campo, longe das declarações e especulações que cercaram seu nome no período recente.

Passe decisivo e resposta rápida dentro de campo

Álvarez não precisou de muito tempo para mostrar seu impacto, pois esteve presente no lance do primeiro gol do Atlético de Madrid, que veio cedo, aos nove minutos.

E após um início ofensivo empolgante dos donos da casa, o atacante argentino conseguiu enviar um cruzamento rasteiro bem executado dentro da área, que chegou a Giuliano Simeone, que surgiu com força por trás e mandou a bola para as redes, dando a vantagem ao seu time em meio às comemorações da torcida no estádio Metropolitano.

Aquele lance foi como a primeira resposta de Álvarez às declarações do presidente do clube, depois de provar que é capaz de criar perigo, mesmo quando não é ele o dono do toque final.

E seu passe decisivo diante do Barcelona não foi apenas uma contribuição passageira, pois os números confirmaram a posição especial que a equipe catalã ocupa na lista de suas vítimas preferidas desde sua chegada ao Atlético de Madrid.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Álvarez participou de sete gols em 10 partidas contra o Barcelona em todas as competições com a camisa do Atlético de Madrid, sendo quatro gols e três assistências, tornando a equipe catalã o adversário contra o qual mais participou de gols com os Rojiblancos.

Chances desperdiçadas: o Aranha perto de ampliar o placar

Apesar do sucesso de Álvarez em construir o gol, ele não se contentou com seu papel na armação das jogadas, mas tentou aproveitar os espaços atrás da defesa do Barcelona para ampliar a vantagem de seu time, e esteve perto de marcar um gol pessoal em mais de uma ocasião.

Aos vinte e cinco minutos, o atacante argentino mostrou grande habilidade dentro da área, depois de receber a bola e driblar seu adversário, antes de tentar finalizar a jogada com um chute, e em seguida insistiu na tentativa com uma finalização rasteira de perna esquerda, que quase passou entre as pernas do goleiro do Barcelona, Joan García.

E, após aquela tentativa, Álvarez continuou suas movimentações e sua pressão sobre a defesa da equipe catalã, a ponto de seu esforço físico receber elogios da torcida do Atlético de Madrid aos quarenta minutos, depois de sua pressão colocar Fariñas sob a ameaça de perder a bola em uma situação perigosa.

Mas o momento mais marcante, que poderia ter mudado a cara da partida, veio aos cinquenta e cinco minutos, quando Álvarez aproveitou um passe atrás da defesa do Barcelona e partiu sozinho na direção do goleiro Joan García.

E o atacante argentino parecia em posição ideal para marcar o segundo gol, mas optou por bater a bola por cima do goleiro, que passou muito acima do travessão, desperdiçando uma chance preciosa que poderia ter dado ao Atlético uma vantagem importante no confronto.

E suas tentativas não pararam por aí, pois ele voltou aos setenta minutos para chutar uma bola da entrada da área, mas o jovem zagueiro Pau Cubarsí conseguiu bloqueá-la, privando Álvarez de uma nova tentativa à meta do Barcelona.

O que Álvarez apresentou em números diante do Barcelona?

No âmbito das estatísticas, os números de Álvarez refletiram uma partida que teve uma presença ofensiva clara, mas que não foi decisiva o suficiente, especialmente com o desperdício da chance de cara a cara que poderia ter dado ao Atlético de Madrid uma grande vantagem.

A rede Sofascore, especializada em estatísticas, informou que o atacante argentino recebeu uma nota de 6,79, depois de tocar na bola 43 vezes, com um índice de acerto de passes de 78,3%, além de quatro finalizações à meta e dois passes decisivos.

E esses números revelam a contribuição de Álvarez na criação de perigo, especialmente por meio do passe decisivo que deu a Giuliano Simeone a oportunidade de abrir o placar, além de suas movimentações constantes atrás da defesa do Barcelona e suas tentativas de aproveitar os espaços.

Mas, em contrapartida, o desperdício da chance de cara a cara com o goleiro Joan García permanecerá como uma das cenas mais marcantes de sua participação, especialmente porque a partida terminou com a derrota do Atlético de Madrid por dois gols a um.

No fim, Álvarez deu uma resposta parcial à mensagem que o presidente do clube lhe dirigiu antes da partida; ele construiu um gol e mostrou uma atividade ofensiva clara, e confirmou mais uma vez que possui um retrospecto especial diante do Barcelona, mas não conseguiu cumprir a condição de que Cerezo falou, que era ser o craque do confronto.

Então, será que o passe decisivo e a atuação ofensiva são suficientes para recuperar a confiança da torcida do Atlético de Madrid no Aranha, ou será que as chances desperdiçadas e a derrota diante do Barcelona vão adiar a reconciliação para outra ocasião?