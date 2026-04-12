Entre o incidente de 1988 e a decisão de Zidane... O Real Madrid teme passar vergonha no Camp Nou

O Real Madrid chega à reta final da La Liga sem margem para erros, já que atualmente está 9 pontos atrás do líder Barcelona, que se aproxima cada vez mais de garantir o título.

De acordo com o jornalespanhol MARCA, caso ambas as equipes vençam seus próximos jogos, o título poderá ser oficialmente decidido no “El Clásico” a favor do Barcelona, no próximo dia 10 de maio, e talvez até antes dessa data, caso o Real Madrid tropece.

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O jornal madrilenho afirmou que, se o colapso do Real Madrid continuar e a equipe de “Flick” conquistar o título antes do Clássico, o Real Madrid voltará ao “Camp Nou” diante de um dilema adicional: a “passagem de honra”; já que o único precedente nesse estádio remonta a 1988, quando os jogadores do Barcelona aplaudiram o Real Madrid como campeão da liga naquela época.

Por outro lado, o ano de 2018 testemunhou um evento oposto, quando o Real Madrid visitou o “Camp Nou” e o Barcelona já era campeão, e o técnico Zinedine Zidane encerrou a polêmica na época dizendo: “Não faremos uma passagem de honra para o Barcelona, essa é a minha decisão”.

Esses fatos levantam a questão sobre a postura que o clube real adotará, caso o cenário se repita nesta temporada.