Jules Koundé vive um momento difícil e inesperado no Barcelona, depois de perder sua condição de titular apesar de ter sido um dos jogadores mais utilizados desde que Hansi Flick assumiu o comando da equipe, num desdobramento que gerou polêmica sobre sua situação no clube catalão, ao mesmo tempo em que se aproxima de alcançar um recorde histórico.

Segundo o jornal espanhol "As", o lateral francês, que foi uma das peças fundamentais na formação do Barcelona no último período, perdeu sua posição no time titular nesta temporada e passou a ter de disputar sua vaga pela primeira vez desde que se firmou na lateral direita, embora sua trajetória anterior com a equipe não esteja sujeita a qualquer discussão.

Koundé ficou no banco de reservas em 6 das 7 primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, além de não ter participado de algumas partidas. O jogador disputou apenas 261 minutos nesta temporada entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, enquanto Eric García conseguiu conquistar a confiança de Flick para ocupar a lateral direita.

Koundé não buscou desculpas para justificar a queda em seu papel, pois admitiu, durante sua passagem pela seleção francesa, que a perda de sua condição de titular se deve ao seu nível instável na temporada passada, afirmando, segundo suas próprias palavras, que teve um desempenho "abaixo dos padrões que estabeleço para mim mesmo".

Próximas partidas BAR La Liga 12:30 GET

O zagueiro do Barcelona também não tem garantida sua posição de titular na seleção francesa, depois de Zinedine Zidane, o novo técnico da seleção, deixar claro que não conta com um grande número de titulares de forma fixa, e que todos precisam provar que merecem jogar.

Durante a atual data Fifa, Koundé começou como titular a partida contra a Turquia, mas não participou dos jogos contra Bélgica e Itália, antes de voltar a jogar no último confronto que a seleção francesa disputou novamente diante dos belgas. Koundé perdeu sua condição de jogador insubstituível no Barcelona e na seleção francesa e, diante dessas circunstâncias, voltaram os relatos que falam sobre a possibilidade de sua saída durante a janela de transferências de inverno. Mesmo assim, o jogador reafirmou que não pensa em deixar o clube catalão, com o qual tem contrato até 2030. O objetivo de Koundé é redobrar seus esforços e melhorar seu nível, a fim de convencer Flick de sua capacidade de recuperar o patamar que costumava apresentar no passado e de voltar a figurar com mais frequência nos planos do treinador no próximo período.





Apesar dessas circunstâncias difíceis, Koundé está perto de alcançar um feito histórico com o Barcelona, pois pode se tornar o jogador francês com mais partidas na história do clube caso tenha a oportunidade de disputar o confronto contra o Getafe, marcado para sábado no estádio Spotify Camp Nou.

Koundé igualou o recorde anterior de Éric Abidal, de 193 partidas com a camisa do Barcelona, no confronto contra o Feyenoord, e agora precisa de apenas mais uma participação para se tornar o dono isolado do recorde.

Em suas 193 partidas com a equipe catalã, o zagueiro francês marcou 10 gols e deu 22 assistências.



