Em um cenário que resume o contraste evidente vivido pelo futebol espanhol neste momento, o Barcelona entra no Clássico cheio de otimismo e confiança, após vitórias amplas e desempenho consistente em todas as competições, enquanto o Real Madrid afunda em um turbilhão de tensão e irritação, com o retorno do português José Mourinho ao banco de reservas e o acirramento da guerra aberta contra o sistema de arbitragem.

No meio desse clima carregado, o famoso programa "El Chiringuito" revelou um nome que pode ser o protagonista do próximo capítulo, afirmando que o árbitro Javier Alberola Rojas é o principal candidato a comandar o confronto mais aguardado da Espanha.

Mas o anúncio de seu nome provocou uma tempestade nas redes sociais, depois que os internautas voltaram a divulgar um vídeo de arquivo embaraçoso do árbitro, de seu passado televisivo.

De estrela de reality show a árbitro internacional

Alberola Rojas é hoje um dos árbitros mais conhecidos da primeira divisão, mas pouca gente sabia que ele já foi uma estrela do lendário programa de encontros "Next", no canal Atresmedia, atração que ajudava as pessoas a encontrar um parceiro.

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Os torcedores desenterraram um vídeo de apresentação de um minuto e vinte segundos, de valor inestimável, no qual aparece "Javi", como ele se apresentou na época, com apenas 19 anos, estudante e personal trainer, dizendo a frase que se tornou tendência: "Hoje tenho cinco garotas só para mim, vocês não estão com ciúmes?".

Que transformação! O jovem que buscava uma parceira diante das câmeras tem hoje 35 anos, apitou 168 partidas de LaLiga e se prepara para o maior evento de sua carreira em 2026, após ser promovido do segundo para o primeiro grupo na classificação de árbitros da UEFA.

Batalha de saúde e o "apadrinhamento" de Arminio

Sua trajetória nunca foi fácil. Em agosto de 2022, durante o período de preparação para a temporada, ele quase se aposentou definitivamente da arbitragem por causa de um problema de saúde grave: a obstrução de duas veias próximas à clavícula, que exigiu duas cirurgias e o afastou dos gramados até 14 de dezembro. Voltou oficialmente em 22 de dezembro de 2022, pela Copa do Rei, na partida entre Cacereño e Girona, e depois em LaLiga, no dia 30 de dezembro, em Getafe e Mallorca.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", essa promoção conta com o apadrinhamento honorário do falecido Victoriano Sánchez Arminio, ex-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, que desde cedo viu nele um dos árbitros jovens mais talentosos da Espanha, tanto que o escolheu para participar do prestigiado curso UEFA CORE em abril de 2018, quando tinha apenas 26 anos.

A resposta ao caso Negreira

O nome do árbitro Javier Alberola Rojas foi associado ao caso Negreira, depois que apareceu na lista de árbitros que receberam cursos de formação de uma empresa pertencente a Javier Enríquez Romero, filho de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros.

Sobre o artigo publicado em 15 de agosto de 2026 com o título "Seis árbitros de Negreira permanecem na arbitragem espanhola", no site "OK Diario", Alberola Rojas exerceu seu direito de resposta previsto em lei.

O árbitro espanhol esclareceu, pelo mesmo veículo: "Não paguei 25 mil euros ao filho de Negreira; paguei um valor total de apenas 7.500 euros por cursos de formação, por meio de faturas oficiais e declaradas".

O escândalo da partida entre Al Ahly e Pyramids

A polêmica espanhola não foi a única de sua carreira. O próprio árbitro gerou grande controvérsia no Egito depois de comandar a partida entre Al Ahly e Pyramids, em 12 de julho de 2024, na 14ª rodada do Campeonato Egípcio, que terminou 3 a 2 para o Al Ahly, após marcar um pênalti polêmico para Hussein El Shahat em uma bola dividida com Mohamed Hamdi, convertido por Wessam Abou Ali no segundo gol.

O ex-árbitro egípcio Mohamed Adel disse em declarações à televisão na ocasião: "Esse lance não é pênalti de jeito nenhum, por reconhecimento dos próprios analistas do comitê de arbitragem da FIFA", considerando que a escolha de um árbitro espanhol foi injustificada, especialmente porque o técnico do Al Ahly na época, José Riveiro, era do mesmo país. Isso coloca o jovem árbitro novamente sob a lupa da pressão, antes de apitar a partida mais importante de sua carreira.



