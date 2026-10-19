Em um cenário que resume a gritante contradição que o futebol espanhol vive atualmente, o Barcelona entra no clássico carregado de otimismo e confiança após as vitórias convincentes e o desempenho consistente em todas as competições, enquanto o Real Madrid afunda em um redemoinho de tensão e raiva, com o retorno do português José Mourinho ao banco de reservas e o acirramento da guerra aberta contra a estrutura de arbitragem.

Em meio a esse clima carregado, o famoso programa "El Chiringuito" revelou um nome que pode ser o protagonista da próxima cena, afirmando que o árbitro Javier Alberola Rojas é o candidato mais cotado para apitar o confronto mais aguardado da Espanha.

Mas o anúncio de seu nome desencadeou uma tempestade nas redes sociais, depois que os usuários voltaram a divulgar um vídeo de arquivo constrangedor do árbitro, de seu passado televisivo.

De estrela de reality show a árbitro internacional

Hoje, Alberola Rojas é um dos árbitros mais conhecidos da primeira divisão, mas poucos sabiam que ele já foi uma estrela no lendário programa de encontros "Next", do canal Atresmedia, o programa que ajudava as pessoas a encontrar um par.

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E os torcedores desenterraram um vídeo de apresentação impagável, de um minuto e vinte segundos, no qual aparece "Javi", como ele mesmo se apresentou na época, com apenas dezenove anos, estudante e preparador físico, dizendo sua famosa frase que virou tendência: "Hoje eu tenho cinco garotas só para mim, vocês não sentem inveja?".

Que mudança! Pois o jovem que procurava uma parceira diante das câmeras hoje está com trinta e cinco anos, apitou 168 partidas de LaLiga e se prepara para seu maior evento em 2026, após sua promoção do segundo grupo para o primeiro grupo na classificação de árbitros da UEFA.

Batalha pela saúde e o "apadrinhamento" de Armiñio

Sua trajetória nunca foi fácil; em agosto de 2022, durante o período de pré-temporada, ele quase se aposentou definitivamente da arbitragem por causa de um grave problema de saúde que consistia na obstrução de duas veias próximas à clavícula, o que exigiu que ele passasse por duas cirurgias que o afastaram dos gramados até 14 de dezembro, retornando oficialmente em 22 de dezembro de 2022 pela porta de entrada da Copa do Rei, na partida entre Cacereño e Girona, e depois em LaLiga no dia 30 de dezembro, entre Getafe e Mallorca.

E segundo o jornal "Mundo Deportivo", essa promoção conta com o apadrinhamento honorário do falecido Victoriano Sánchez Arminio, ex-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, que viu nele, desde cedo, um dos árbitros jovens mais talentosos da Espanha, a ponto de escolhê-lo para participar do prestigioso curso UEFA CORE em abril de 2018, quando tinha apenas vinte e seis anos.

A resposta ao caso Negreira

O nome do árbitro Javier Alberola Rojas foi associado ao caso Negreira, depois que seu nome constou na lista de árbitros que receberam cursos de treinamento de uma empresa pertencente a Javier Enríquez Romero, filho de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros.

E a respeito do artigo publicado em 15 de agosto de 2026, com o título "Seis dos árbitros de Negreira permanecem na arbitragem espanhola", pelo site "OKDiario", Alberola Rojas exerceu seu direito de resposta previsto em lei.

E o árbitro espanhol esclareceu, pelo mesmo veículo: "Não paguei 25 mil euros ao filho de Negreira, mas sim um valor total de apenas 7.500 euros por cursos de treinamento, por meio de notas fiscais oficiais e declaradas".

O escândalo da partida entre Al Ahly e Pyramids

A polêmica espanhola não foi a única em sua carreira, pois o próprio árbitro provocou grande polêmica no Egito após apitar a partida entre Al Ahly e Pyramids no dia 12 de julho de 2024, na 14ª rodada do Campeonato Egípcio, que terminou 3 a 2 para o Al Ahly, depois que ele marcou um pênalti polêmico para Hussein El Shahat após uma disputa de bola com Mohamed Hamdi, do qual Wessam Abou Ali marcou o segundo gol.

Eo ex-árbitro egípcio Mohamed Adel disse em declarações televisivas na época: "Esse lance não é pênalti de jeito nenhum, conforme reconhecido pelos analistas do comitê de arbitragem da Fifa".



