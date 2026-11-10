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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Entre o amarelo e o vermelho: a palavra final do comitê de arbitragem sobre o lance polêmico de Mbappé com o zagueiro do Valencia

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
P. Maffeo
Espanha
França
Argentina

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A Comissão Técnica de Arbitragem da Espanha encerrou a polêmica em torno da entrada de Pablo Maffeo, jogador do Valencia, sobre Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, durante o confronto que reuniu as duas equipes no estádio Mestalla, no último sábado, depois de validar a decisão do árbitro Alejandro Hernández Hernández de aplicar apenas o cartão amarelo ao zagueiro do Valencia, apesar dos pedidos do banco de reservas do clube merengue para que ele fosse expulso.

O lance havia provocado amplos protestos por parte dos jogadores do Real Madrid, que acreditavam que a entrada de Maffeo privou Mbappé de uma oportunidade clara de gol, enquanto uma parte da torcida do Valencia considerou que o contato não merecia nem sequer a marcação de uma falta, antes de a Comissão Técnica de Arbitragem intervir para esclarecer a interpretação arbitral do episódio e confirmar a validade da decisão do árbitro da partida.

O Real Madrid conquistou uma vitória por três gols a zero sobre o Valencia no estádio Mestalla, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, mas a polêmica arbitral sobre a entrada de Maffeo em Mbappé precedeu a marcação do primeiro gol, depois de os jogadores da equipe merengue se mostrarem surpresos com o fato de o árbitro ter se limitado a aplicar o cartão amarelo.

O programa "Tiempo de Revisión", na página oficial da Federação Espanhola no "X", destacou o episódio durante o seu episódio exibido nesta terça-feira, e levantou a questão sobre a punição adequada para a entrada de Maffeo em Mbappé, antes de apresentar a interpretação adotada pela Comissão Técnica de Arbitragem, afirmando que a decisão correta era marcar uma falta direta e aplicar o cartão amarelo.

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A Comissão Técnica de Arbitragem esclareceu, segundo informou o site da rádio "Cadena SER", que o atacante e o zagueiro disputaram uma bola aérea, mas apontou que Maffeo empurrou Mbappé por trás e o derrubou ao chão, o que exigiu a marcação de uma falta contra ele.

Por outro lado, a comissão considerou que as condições para a expulsão por impedir uma oportunidade clara de gol não estavam completas neste caso, pois Mbappé não tinha o controle da bola no momento da entrada e, portanto, não havia motivo para aplicar o cartão vermelho ao zagueiro do Valencia.

Com base nessa interpretação, a comissão entendeu que a entrada de Maffeo impediu um ataque promissor do Real Madrid, o que justifica a aplicação do cartão amarelo, encerrando assim a polêmica sobre a decisão do árbitro Alejandro Hernández Hernández, que recebeu o apoio da comissão técnica apesar dos protestos do clube merengue e das opiniões divergentes sobre o lance.

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