Entre números fantásticos e a realidade... O início da Copa do Mundo desmascara Infantino

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) foi alvo de uma onda de críticas nas primeiras horas da Copa do Mundo de 2026, depois que imagens da partida entre a Coreia do Sul e a República Tcheca revelaram um número significativo de assentos vazios nas arquibancadas, apesar das garantias anteriores de que haveria uma demanda sem precedentes pelos ingressos do torneio.

Essas imagens surgiram menos de 24 horas após as declarações do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que falou sobre uma procura histórica pela compra de ingressos, afirmando que o torneio recebeu cerca de 500 milhões de pedidos de reserva, um número fabuloso que o dirigente suíço descreveu como sendo 10 vezes superior ao registrado nas edições anteriores da Copa do Mundo.

Arquibancadas incompletas, apesar dos números oficiais

A segunda partida do torneio foi disputada no estádio da cidade mexicana de Guadalajara, onde a comissão organizadora anunciou a presença de 44.985 espectadores, de um total de 45.664 lugares.

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No entanto, as imagens de TV mostraram amplas áreas de assentos vazios, especialmente nas zonas reservadas para VIPs, o que levantou dúvidas sobre a precisão dos números divulgados e o volume real de público em algumas partidas da primeira fase.

Segundo o jornal “Daily Mail”, a controvérsia aumenta quando se leva em conta que a partida foi disputada em uma cidade com mais de 5,6 milhões de habitantes, enquanto os números oficiais indicavam que o número de assentos vagos não ultrapassava algumas centenas.

A crise dos preços dos ingressos continua

A questão dos preços dos ingressos tornou-se um dos principais desafios enfrentados pela FIFA com o início do campeonato, depois que vários torcedores reclamaram do aumento dos preços de alguns jogos, mesmo aqueles que não atraem grande público.

Apesar do discurso sobre a enorme demanda por ingressos, a FIFA foi obrigada, nos últimos meses, a reduzir os preços de vários jogos, em uma tentativa de aumentar o público nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Além disso, milhares de ingressos ainda estão disponíveis nas plataformas oficiais de revenda, incluindo alguns jogos importantes, com destaque para o confronto entre Estados Unidos e Paraguai na primeira rodada.

Infantino: Recebemos 500 milhões de pedidos

O presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, havia defendido anteriormente a política de venda de ingressos, enfatizando que o interesse do público pelo torneio atingiu níveis sem precedentes.

Infantino afirmou que a “FIFA” recebeu 500 milhões de pedidos de ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026, em comparação com apenas cerca de 50 milhões de pedidos nas duas edições anteriores juntas, considerando que o volume atual de pedidos supera em dez vezes todos os números históricos anteriores.

No plano esportivo, a seleção da Coreia do Sul conseguiu reverter o placar adverso contra a República Tcheca e vencer por 2 a 1, conquistando seus primeiros três pontos no torneio.