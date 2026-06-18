Entre Marrocos, Egito e Arábia Saudita... Quem é a estrela árabe mais destacada nesta edição da Copa do Mundo?

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, deixando para trás inúmeras histórias e estrelas que roubaram a cena no início da competição. Enquanto as principais seleções árabes conseguiram resultados positivos contra adversários de primeira linha mundial, destacaram-se nomes que foram o fator decisivo para que suas seleções saíssem com resultados que lhes deram um forte impulso para as próximas rodadas.

O Marrocos empatou com o Brasil por 1 a 1, a Arábia Saudita conquistou um ponto valioso contra o Uruguai com o mesmo placar, enquanto a seleção egípcia conseguiu empatar com a Bélgica. Entre esses três resultados, destacaram-se nomes que fizeram a diferença em campo e se apresentaram como as principais estrelas árabes da primeira rodada.

Três jogadores, especificamente, lideram o cenário: o marroquino Ayoub Bouadi, o saudita Mohammed Al-Owais e o egípcio Imam Ashour, em uma disputa que parece aberta pelo título de maior estrela árabe neste início da Copa do Mundo.

Ayub Bouadi... o jovem que confundiu o Brasil

Embora a torcida mundial conheça bem as estrelas habituais da seleção marroquina, a partida contra o Brasil testemunhou a aparição de um novo nome no cenário mundial de forma impressionante.

Ayub Bouadi não se contentou em fazer uma boa exibição diante de uma das seleções mais fortes do mundo, mas impôs sua presença no meio-campo durante longos períodos da partida.

O jovem jogador atuou com grande confiança, apesar do calibre do adversário e do elenco repleto de estrelas do Brasil, e conseguiu controlar o ritmo do jogo e impor seu estilo em várias jogadas.

O que chamou a atenção não foi apenas a qualidade de seus passes ou seus movimentos sem a bola, mas também sua grande serenidade sob pressão e sua capacidade de tomar as decisões certas nas situações mais difíceis. Em um confronto que reuniu a elite dos meio-campistas do mundo, Bouadi parecia um jogador com anos de experiência em grandes competições.

Por isso, muitos espectadores saíram comentando sobre o novo talento marroquino que não se contentou em acompanhar o ritmo do Brasil, mas, em vários momentos, obrigou-o a correr atrás da bola e a recuperar o domínio do meio-campo.

Imam Ashour... o destaque da partida e autor do gol mais bonito

Em um confronto complicado contra a seleção belga repleta de estrelas, Imam Ashour foi o destaque do desempenho egípcio.

O craque do meio-campo do Al-Ahly e da seleção egípcia apresentou uma de suas melhores atuações internacionais, conseguindo combinar de forma equilibrada as funções defensivas e ofensivas, e esteve presente na maior parte das jogadas da partida.

Sua influência não se limitou ao trabalho tático ou ao esforço físico; ele coroou seu desempenho excepcional com um gol espetacular que balançou a rede do goleiro belga Thibaut Courtois, dando à seleção egípcia uma grande vantagem moral durante a partida.

O desempenho de Ashour não passou despercebido, já que ele recebeu o prêmio de melhor jogador da partida com mérito e merecimento, após ter sido o principal motor do meio-campo egípcio e o autor do toque decisivo que fez a diferença.

Para muitos, o meio-campista egípcio enviou uma mensagem clara de que não é mais apenas uma peça importante da seleção, mas se tornou um dos principais líderes do projeto egípcio nos próximos anos.

Mohamed Al-Owais... o goleiro que salvou a Arábia Saudita da derrota

Se Bouadi e Ashour brilharam na criação de jogadas e na liderança do meio-campo, Mohamed Al-Owais escolheu um caminho diferente rumo ao estrelato.

O goleiro da seleção saudita fez uma atuação excepcional contra o Uruguai e foi o principal responsável por garantir um ponto valioso para os “Verdes” diante de um adversário que conta com um forte arsenal ofensivo e grande experiência em torneios internacionais.

Leia também... Um jogador intocável... Será que Ronaldo se tornou o maior dilema tático da seleção portuguesa?

Al-Owais defendeu nove chutes durante a partida, incluindo quatro chances de dentro da grande área, números que refletem a intensidade da pressão sofrida pela defesa saudita ao longo do jogo. Em mais de uma ocasião, parecia que ele estava sozinho diante dos ataques uruguaios, mas conseguiu sair vitorioso na maioria dos confrontos.

O valor de suas defesas não se limitou apenas ao número, mas também ao momento em que foram feitas, já que algumas ocorreram em instantes decisivos que poderiam ter mudado completamente o resultado da partida.

Por isso, muitos observadores consideram que Al-Owais não é apenas o melhor goleiro árabe da primeira rodada, mas talvez o goleiro de maior destaque do torneio até o momento, tendo em vista o impacto que causou no resultado da partida.

Quem merece o título de “Estrela dos Árabes”?

A comparação entre os três não é fácil. Bouadi se destacou contra o Brasil e provou que o Marrocos conta com uma nova joia no meio-campo, enquanto Imam Ashour roubou a cena com um gol maravilhoso e uma atuação completa contra a Bélgica; já Mohammed Al-Owais salvou a seleção da Arábia Saudita de uma derrota que parecia iminente em mais de uma ocasião.

Entre a criatividade marroquina, a determinação egípcia e a garra saudita, o veredicto final cabe aos torcedores árabes que acompanharam o início de uma Copa do Mundo promissora e, com isso, confirmaram que o futebol árabe não possui apenas seleções capazes de competir, mas também estrelas capazes de roubar a cena no maior palco do futebol do mundo.