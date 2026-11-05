Entre eles o Barcelona: Fàbregas no radar de 3 gigantes europeus

O treinador espanhol Cesc Fàbregas, de 39 anos, conseguiu transformar o Como de um pequeno clube italiano em um concorrente europeu em apenas dois anos, depois de conduzi-lo ao quarto lugar no Campeonato Italiano e à classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O Como também alcançou resultados marcantes na competição europeia, com destaque para a vitória sobre o Manchester United por 4 a 1 e, em seguida, a goleada sobre o Lens por 9 a 1 fora de casa, ocupando o quarto lugar na classificação da Liga dos Campeões e se aproximando da classificação para as fases eliminatórias.

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Fàbregas começou sua carreira como treinador no Como em julho de 2023, comandando a equipe sub-19, antes de ser promovido ao time principal de forma interina quatro meses depois. Em seguida, atuou como auxiliar de Osian Roberts e contribuiu para a subida do clube à primeira divisão, antes de ser nomeado treinador efetivo em julho de 2024.

O Como encerrou sua primeira temporada no Campeonato Italiano na décima posição, antes de avançar para o quarto lugar na temporada seguinte, colocando seu treinador espanhol no radar dos grandes clubes europeus.

O Barcelona é um dos possíveis destinos de Fàbregas, tendo em vista sua ligação anterior com a academia de La Masia, e seu nome pode ser cogitado para suceder Hansi Flick, caso a passagem do treinador alemão não transcorra da maneira esperada, segundo o jornal "The Sun" britânico.

Seus dois ex-clubes, Arsenal ou Chelsea, também podem pensar em contratá-lo caso o cargo de treinador fique vago, enquanto se comentou que ele recusou uma proposta da Inter de Milão, no último verão, para assumir o comando da equipe.

Ainda assim, a saída de Fàbregas do Como não será fácil, pois ele não ocupa apenas o cargo de treinador, mas também possui uma participação minoritária no clube, desde que se juntou a ele como jogador em 2022.