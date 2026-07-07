A seleção inglesa pode ficar sem até cinco jogadores titulares, incluindo o capitão Harry Kane, caso se classifique para as semifinais da Copa do Mundo de 2026; isso devido ao acúmulo de cartões amarelos, um verdadeiro dilema que o técnico alemão Thomas Tuchel enfrenta antes do confronto contra a Noruega nas quartas de final.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, cinco jogadores da seleção dos Três Leões correm o risco de serem suspensos da possível semifinal caso recebam um cartão amarelo contra a seleção dos Vikings, depois que a seleção inglesa conquistou uma vitória corajosa por 3 a 2 sobre o México no Estádio Azteca, garantindo assim sua classificação para as quartas de final, onde enfrentará Erling Haaland e a seleção da Noruega.

O regulamento da FIFA prevê o cancelamento dos cartões amarelos após a fase de grupos e as quartas de final, mas caso algum jogador receba um cartão amarelo nas oitavas ou nas quartas de final, ele ficará suspenso para as quartas de final; da mesma forma, caso algum jogador receba um cartão amarelo nas oitavas, nas quartas de final ou nas semifinais, ele ficará de fora das semifinais.

No topo da lista dos que correm risco de suspensão está o astro Jude Bellingham, que marcou dois gols contra o México e teve um papel decisivo na vitória sobre o Panamá. Ele recebeu um cartão amarelo contra a República Democrática do Congo, mas evitou receber outro contra o México, o que significa que qualquer nova advertência nas quartas de final o impedirá de disputar as semifinais.

Ao mesmo tempo, Declan Rice recebeu um cartão amarelo contra o México, assim como o capitão Harry Kane e Nico O’Reilly, de modo que esses três enfrentam o mesmo risco que Bellingham.

Além desses quatro, Jordan Henderson também corre o risco de suspensão, após receber um cartão amarelo — mesmo tendo sido reserva não utilizado — por causa de seus protestos na linha lateral contra o México; no entanto, parece que sua participação na Copa do Mundo já chegou ao fim devido a uma lesão infeliz no pulso sofrida durante as comemorações na Cidade do México.

Isso representa um verdadeiro dilema para Tuchel, que se pergunta se deve manter a escalação atual ou fazer alterações, temendo a suspensão de alguns de seus titulares em uma partida decisiva que pode definir o destino da Inglaterra no torneio.

É provável que Jarell Quansah fique de fora da equipe de Tuchel na partida contra a Noruega após ter recebido um cartão vermelho direto contra o México, embora a Federação Inglesa de Futebol esteja estudando a possibilidade de entrar com um recurso, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu reverter a suspensão do atacante americano Folarin Balogun em um caso que gerou ampla polêmica.

Essa crise acrescenta pressão adicional sobre Tuchel, que enfrenta um desafio difícil na gestão de sua escalação contra a Noruega, especialmente com a presença de um atacante do calibre de Erling Haaland no time adversário, o que exige que ele encontre um equilíbrio entre vencer nas quartas de final e poupar seus jogadores titulares para uma possível partida nas semifinais.