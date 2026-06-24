Entre eles, 11 árabes... Um único risco ameaça 94 jogadores na Copa do Mundo

Com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se aproximando, aumentam as preocupações das seleções classificadas — ou prestes a se classificar — quanto ao risco de seus jogadores ficarem de fora das partidas das oitavas de final devido ao acúmulo de cartões amarelos, já que um grande número de jogadores corre o risco de ser suspenso antes do início da decisiva terceira rodada.

A edição atual da Copa do Mundo registrou um número impressionante no que diz respeito à disciplina, já que o número de cartões vermelhos chegou a oito expulsões apenas nas duas primeiras rodadas — um número sem precedentes nesta fase da competição.

Entre esses casos, destacou-se o cartão vermelho recebido por Miguel Almirón, jogador do Paraguai, que se tornou a primeira expulsão por cobrir a boca durante discussões verbais com adversários, de acordo com o conjunto de novas regras que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e o Conselho Internacional de Futebol (IFAB) começaram a aplicar durante a competição.

Como funciona a punição de suspensão?

O regulamento disciplinar da Copa do Mundo prevê a suspensão de qualquer jogador que receber dois cartões amarelos em partidas diferentes, o que significa sua ausência automática na partida seguinte. Devido à curta duração do torneio, a perda de um jogador titular nas fases eliminatórias pode representar um duro golpe para qualquer seleção.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal espanhol “As”, antes da última rodada da fase de grupos, há 94 jogadores, dos quais 11 representam seleções árabes, na lista dos que correm risco de suspensão; caso qualquer um deles receba um novo cartão amarelo, ficará impedido de participar das oitavas de final, caso sua seleção se classifique.

Grandes estrelas sob ameaça

A lista inclui vários dos maiores astros do torneio, entre os quais se destacam Pedri, da Espanha; Casemiro, do Brasil; Bernardo Silva, de Portugal; Declan Rice, da Inglaterra; e Romelu Lukaku, da Bélgica.

A lista também inclui outros nomes de destaque, como Memphis Depay e Somerville, da Holanda; já na seleção egípcia, Ahmed Fattouh, Marwan Attia e Hamdi Fathi chegam à última rodada sob ameaça de suspensão, enquanto a seleção iraniana enfrenta o mesmo risco com seu capitão, Ehsan Haj Safi, e o meio-campista Saeed Ezzatollahi.

Portugal e Brasil são os mais preocupados

Portugal parece ser uma das seleções mais afetadas, já que a lista de jogadores ameaçados inclui quatro nomes: Bernardo Silva, Renato Vieira, Tomás Araújo e Nelson Semedo.

Já o Brasil corre o risco de perder três peças importantes: Casemiro, Roger Ibáñez e Douglas Santos, em um momento em que se prepara para continuar sua trajetória rumo ao título.

Lista completa dos jogadores em risco

Espanha: Pedri.

Egito: Ahmed Fattouh, Marwan Attia, Muhannad Lasheen.

Canadá: Alistair Johnston, De Fugueroles, Cornelius.

Marrocos: Issa Diop.

África do Sul: Sibisi, Mbatha.

Costa do Marfim: Frank Kessié, Gila Doi, Seko Fofana.

Gana: Yerenki, Iniaqui Williams.

Cabo Verde: Castanier, Juninho Bacona, Gary, Leandro Bacona, Cominensia, Borges.

Bósnia e Herzegovina: Lukić, Demirović, Katić, Dedić, Edin Džeko.

Croácia: Petar Sučić.

Escócia: Andy Robertson, Curtis, Hickey, McLean.

Áustria: Busch, Laimer, Sabitzer.

Holanda: Somerville, Memphis Depay, Van de Ven.

Portugal: Bernardo Silva, Renato Vega, Tomás Araújo, Semedo.

Inglaterra: Declan Rice.

Bélgica: Romelu Lukaku, Castagne, De Kuiper.

Austrália: Sotar, Cherkati, Italiano, Bos.

Suécia: Gudmundsson, Ayari, Bergvall.

Nova Zelândia: Singh, McQuatt.

Suíça: Denis Zakaria, Elvedi.

República Tcheca: Krejčí.

Arábia Saudita: Mohammed Kano, Abdul-Ilah Al-Omari, Salem Al-Dossari.

Coreia do Sul: Lee Kang-in, Lee Ji-hyuk, Baek Seong-ho.

Argélia: Ramez Zerouki.

Catar: Jassim Jaber, Mahmoud Abu Nada, Ahmed Fathi.

Irã: Ihsan Haj Safi, Saeed Ezzatollahi.

Uzbequistão: Abdulkadir Khosanov.

República Democrática do Congo: Bekele, Chancel Mbemba.

Brasil: Douglas Santos, Roger Ibáñez, Casemiro.

Argentina: Facundo Medina, Leandro Paredes.

Colômbia: Jefferson Lerma, John Locome, Johan Mojica.

Equador: Alcivar, Boruto.

Paraguai: Galarza, Diego Gómez, Arce, Cáceres, Junior Alonso.

Estados Unidos: Chris Richards, Tyler Adams, Folarin Balogun, Anthony Robinson.

México: Brian Gutiérrez.

Uruguai: Rodrigo Bentancur, Matías Olivera.

Quando os cartões amarelos são anulados?

De acordo com o regulamento do torneio, todos os cartões amarelos acumulados são anulados após o término da fase de grupos, para que os jogadores comecem do zero nas fases eliminatórias.

A partir daí, passa a vigorar um novo sistema que prevê a suspensão após o recebimento de dois cartões amarelos até o final das quartas de final, antes que os cartões sejam novamente zerados após essa fase.

Esse sistema garante que nenhum jogador fique de fora da final devido ao acúmulo de cartões amarelos, enquanto o risco de suspensão permanece apenas no caso de expulsão direta ou recebimento de cartão vermelho durante as semifinais.

Vale lembrar que os cartões coloridos passaram a ser importantes, pois podem garantir a classificação de uma seleção em detrimento de outra em caso de empate em pontos e outros critérios.

Confira os 8 critérios para desempate em caso de empate em pontos entre as seleções ao final da fase de grupos