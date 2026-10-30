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TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Entre elas, 3 vozes árabes: 13 países apresentaram a Bola de Ouro a Yamal

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
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Barcelona x Aston Villa
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L. Yamal
Espanha
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O astro espanhol ficou em terceiro, atrás de Kane e Mbappé

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A revista francesa "France Football" revelou, na noite desta sexta-feira, detalhes da disputa pela Bola de Ouro, conquistada pelo astro do Bayern de Munique, Harry Kane, na última segunda-feira, na capital britânica, Londres.

O espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, obteve o primeiro lugar na votação dos jornalistas de 13 países, dentro da disputa pela Bola de Ouro de 2026.

A lista de países que deram seu voto a Yamal para o primeiro lugar incluiu 3 países árabes: Argélia, Tunísia e Jordânia.

A lista incluiu Albânia, Argélia, Burkina Faso, Cabo Verde, Honduras, Jordânia, Macedônia do Norte, México, País de Gales, Portugal, Suíça, Tunísia e Turquia.

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O atacante inglês Harry Kane somou 1.055 pontos, assumindo a liderança da disputa à frente do francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, dono do segundo lugar com 1.027 pontos, com uma diferença de apenas 28 pontos, segundo os resultados finais da votação.

O espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, ficou em terceiro lugar com 881 pontos, seguido por seu compatriota Rodri, com 726 pontos, e depois pelo argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, com 612 pontos.

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia, astro do Paris Saint-Germain, ocupou o sexto lugar com 541 pontos, seguido por seu companheiro, o francês Ousmane Dembélé, com 418 pontos, e depois pelo norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, com 378 pontos.

O francês Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, ficou em nono lugar com 296 pontos, enquanto o espanhol Fabián Ruiz, jogador do Paris Saint-Germain, ficou em décimo com 201 pontos.

Kane liderou a classificação após uma temporada excepcional, na qual marcou 73 gols entre clube e seleção, enquanto Mbappé brilhou com o Real Madrid, e Yamal seguiu confirmando sua posição entre os maiores talentos do futebol mundial.

Kvaratskhelia também teve um papel de destaque na conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain, enquanto Haaland manteve seu brilho com o Manchester City, e Olise fez uma temporada marcante com o Bayern de Munique.

Participam da votação da Bola de Ouro 100 jornalistas especializados, cada um escolhendo os 10 melhores jogadores, segundo um sistema que concede 15 pontos ao primeiro colocado, depois 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto.

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