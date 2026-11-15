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A Liga Espanhola (La Liga) anunciou, neste domingo, a tabela de jogos da décima quinta rodada da primeira divisão.

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O Barcelona, líder do campeonato com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid e cinco pontos sobre o Atlético de Madrid, recebe o Celta de Vigo.

A partida será disputada no sábado, 5 de dezembro (às 21h00 no horário da Europa Central), no estádio Camp Nou.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o jogo entre catalães e galegos só poderia ser disputado naquele dia, já que não havia tempo suficiente entre a partida do Barcelona contra o Atlético de Madrid na quarta-feira, 2 de dezembro, e a partida do Barcelona contra o Manchester City na terça-feira, 8 de dezembro, pela Liga dos Campeões da Europa.

Na mesma rodada, o Athletic Bilbao enfrentará o Real Madrid, no domingo, 6 de dezembro, no estádio San Mamés. O Real Madrid chega após uma partida no estádio Anoeta (Real Sociedad) na quarta-feira, 2 de dezembro, e depois jogará fora de casa contra o Arsenal na quarta-feira, 9 de dezembro, pela Liga dos Campeões da Europa.

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Enquanto isso, o Atlético de Madrid recebe o Real Betis no domingo, 6 de dezembro, em uma partida aguardada no estádio Wanda Metropolitano, e em seguida a equipe de Diego Simeone viaja para enfrentar o Stuttgart na quarta-feira, 9 de dezembro,

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pela Liga dos Campeões da Europa, enquanto os comandados de Manuel Pellegrini (Real Betis) enfrentam o Como, que conta com Cesc Fàbregas, no estádio La Cartuja no mesmo dia.

Parada internacional: o pesadelo do Barcelona

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Não há dúvida de que a atual parada internacional não foi nada confortável para o Barcelona, pois, enquanto o diretor técnico Hansi Flick esperava aproveitar esse período para dar descanso a alguns jogadores titulares antes de encarar o atribulado fim de ano, o treinador alemão enfrenta agora dois novos problemas.

De acordo com o site "Foot Mercato", o primeiro diz respeito a Frenkie de Jong, pois, após o seu retorno de um longo período de ausência devido à lesão no joelho durante a Copa do Mundo, o meia holandês foi obrigado a deixar a concentração da seleção nacional.

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Embora o técnico da Holanda, Xavi Hernández, tenha mencionado apenas dores nas costas após a vitória sobre a Grécia, a federação holandesa acabou anunciando que o seu jogador não viajaria a Berlim para enfrentar a Alemanha na segunda-feira. De acordo com o jornal "As", o jogador do Barcelona sofre, na verdade, de dores na coxa.

No Barcelona, reina um clima de incerteza, pois, segundo o jornal "Sport", Frenkie de Jong passará por um exame médico na próxima segunda-feira, realizado pela equipe médica do clube catalão, que decidirá se há necessidade de mais exames.

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De Jong desfalca o jogo contra o Villarreal

Uma coisa é certa até agora: o jogador holandês terá descanso esta semana, e é praticamente impossível a sua participação na partida da equipe contra o Villarreal no estádio Camp Nou.

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A natureza de sua lesão, em uma região extremamente sensível, leva o Barcelona a adotar o máximo de cautela. Especialmente porque o ex-jogador do Ajax acabou de retornar de uma lesão, e está claro que Hansi Flick não quer arriscar o seu meio-campista.

O Barcelona não entende a decisão do Brasil

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Enquanto isso, a situação de Raphinha provoca certa tensão na Catalunha. Pois, após a sua expulsão durante a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, juntamente com Carlo Ancelotti, por conta de seu intenso protesto contra o último gol japonês, o atacante do Barcelona é punido com suspensão automática do segundo amistoso da seleção brasileira contra Singapura na terça-feira.

É lógico que o Barcelona espere o retorno antecipado de seu jogador para que ele possa se preparar da melhor forma para a retomada das partidas. Mas a Confederação Brasileira de Futebol decidiu o contrário.

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Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções nacionais masculinas do Brasil, esclareceu: "O Raphinha vai ficar. Em princípio, ele vai ficar conosco... A saída dele não faz sentido, pois ele é um de nossos líderes".