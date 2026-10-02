O grego Giorgos Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, definiu o jogador que vai liderar o ataque na aguardada partida contra o Catar pela Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta a do Catar neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jeddah, nas semifinais do torneio do Golfo.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou que Donis definiu a escalação de seu jogador Firas Al-Buraikan na posição de atacante diante da seleção catari, no lugar de Abdullah Al-Hamdan, que começou a última partida contra o Iraque.

Apesar de Al-Hamdan ter marcado um gol contra o Iraque, a balança do técnico grego pendeu para Al-Buraikan, que fez dois gols contra Omã, partida que foi a única em que ele começou como titular na Golfo 27.

Com exceção de Al-Buraikan, Donis ainda não definiu nenhum outro jogador na escalação titular até o momento, segundo o jornal, já que trabalhou durante os últimos dias testando mais de um jogador em todas as posições.

O treinador da seleção saudita deve fechar a escalação final que disputará o clássico do Golfo durante a reunião técnica que fará com os jogadores no início da tarde deste sábado, poucas horas antes da partida.

A Arábia Saudita busca manter seu bom momento na "Golfo 27", depois de conquistar a pontuação máxima na fase de grupos, com três vitórias sobre Kuwait, Omã e Iraque, sem sofrer nenhum gol até agora.