Entre a Premier League e a La Liga... Liverpool e Rayo Vallecano: uma estranha ironia

O Liverpool, da Inglaterra, e o Rayo Vallecano, da Espanha, são protagonistas de uma curiosa contradição entre a Premier League e a La Liga nesta temporada.

As situações dos dois clubes são muito semelhantes nesta temporada, a poucas semanas do fim das duas competições, mas o Liverpool continua na briga pelas quatro primeiras posições da Premier League, enquanto o Rayo Vallecano ocupa uma posição intermediária na tabela da La Liga.

O Liverpool disputou 31 partidas na Premier League nesta temporada, sofreu 10 derrotas e levou 42 gols; apesar disso, ocupa a quinta posição com 49 pontos e disputa com força a vaga na Liga dos Campeões.

Por outro lado, o Rayo Vallecano disputou 30 partidas na La Liga, sofreu 11 derrotas e levou 35 gols, mas ocupa a 13ª posição com 35 pontos, a apenas 6 pontos da zona de rebaixamento.

O Liverpool está claramente sofrendo nesta temporada em termos de desempenho e resultados, apesar de ter conquistado o título da Premier League na temporada passada.

A equipe do técnico Arne Slot se prepara para uma partida importante nesta quarta-feira à noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes.

Leia também: “Custa 140 milhões de euros”... Gerrard indica um substituto de destaque para Salah



