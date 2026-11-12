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Um relatório jornalístico afirmou nesta quinta-feira que Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, se viu em meio a uma nova polêmica nos Estados Unidos da América.

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De acordo com o jornal "The Guardian", foi apresentada uma queixa à Receita Federal dos Estados Unidos a respeito da governanta do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Foi apresentada uma queixa ao Serviço de Receita Interna dos Estados Unidos exigindo a investigação de alegações de que uma das pessoas registradas na folha de pagamento da FIFA trabalhava de forma particular como governanta de Gianni Infantino.

Caso a Receita Federal dos Estados Unidos investigue o caso e as alegações sejam comprovadas, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) pode perder sua condição de organização isenta de impostos nos Estados Unidos.

A FIFA goza do status 501(c)(4) no país, uma classificação para organizações "criadas para promover o bem-estar da comunidade com fins beneficentes, educacionais ou recreativos".

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A queixa, à qual o jornal The Guardian teve acesso e que é respaldada por uma série de documentos, afirma que uma pessoa "realizava trabalhos domésticos exclusivamente para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e sua esposa, Leena Infantino, em sua residência em Miami, enquanto recebia remuneração ou benefícios por meio de uma entidade vinculada à FIFA", e sustenta que "a alta liderança, agindo em caráter oficial e em nome da FIFA, usou indevidamente a condição de isenção fiscal da entidade".

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A queixa acrescentou: "Se os fundos ou recursos da organização foram usados para custear serviços que beneficiam a família de um de seus dirigentes, esse arranjo levanta sérias questões sobre benefício pessoal, prestação de contas financeira, remuneração e governança".

E prosseguiu: "Esses documentos também levantam questões sobre a exatidão dos dados constantes nos registros de contratação, salários, impostos e imigração. Exigimos das autoridades competentes que investiguem os registros originais e determinem o que aconteceu".

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Infantino e sua relação com Trump sob escrutínio

Essa notícia chega em um momento em que as atividades da FIFA, e especificamente o envolvimento de Infantino no fracassado projeto FIFA Forward Enterprise (FFE) e sua relação com o governo Trump, serão submetidas a um escrutínio intenso por parte de políticos democratas nos Estados Unidos após a "onda azul" nas eleições de meio de mandato.

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Um porta-voz do deputado Jamie Raskin, membro de destaque do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, declarou que o comitê não solicitou documentos relacionados à governanta, mas que está "acompanhando de perto esses desdobramentos".

Um porta-voz da FIFA afirmou: "As questões relacionadas à vida pessoal e doméstica do presidente da FIFA são assuntos privados; no entanto, para evitar qualquer confusão, os custos de quaisquer funcionários domésticos são arcados pessoalmente pelo presidente da FIFA".

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Caso a queixa seja analisada, é provável que leve meses para ser concluída, e normalmente os resultados das investigações da Receita Federal dos Estados Unidos não são divulgados.

Ainda assim, qualquer medida tomada com base nisso estará disponível ao público.

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Quem apresentou a queixa contra Infantino?

A queixa foi apresentada pelo advogado Abed Ayoub, residente em Washington, D.C., especializado em direito de imigração, que ocupou o cargo de diretor executivo nacional do Comitê Árabe-Americano contra a Discriminação.

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A Federação Internacional de Futebol (FIFA) declarou: "Instamos os meios de comunicação a agirem com responsabilidade. E, como a FIFA afirmou em agosto, está claro que há esforços contínuos e coordenados por parte de alguns para minar a FIFA e seu presidente. A FIFA acolhe o escrutínio legítimo, mas o escrutínio não é justificativa para amplificar alegações falsas. Caso as reportagens sejam imprecisas ou enganosas, a FIFA continuará a enfrentá-las de forma direta e firme".

Blatter chama Infantino de ditador

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Seu antecessor, Sepp Blatter, descreveu Infantino como um "ditador" que "já não reconhece limites".

Blatter, que presidiu a FIFA por 17 anos antes de renunciar em meio a um escândalo de corrupção na organização, fez essas declarações em entrevista à revista alemã Der Spiegel. Blatter criticou o projeto da Federação Internacional de Futebol, o Prêmio da Paz da FIFA e, o mais importante, em sua opinião, a anulação da suspensão de Folarin Balogun, jogador dos Estados Unidos, após ter recebido um cartão vermelho durante a Copa do Mundo.

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Blatter afirmou: "A FIFA está sofrendo. É atualmente conduzida por uma pessoa que permitiu a si mesma ser cegada".

Ele descreveu o Prêmio da Paz como "vergonhoso", dizendo: "Por que fazer uma coisa dessas? Infantino concede o Prêmio da Paz a alguém que, pouco depois, trava uma guerra contra o Irã?".

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Ao avaliar o projeto da Federação Internacional de Futebol, que foi abandonado após ampla reprovação internacional, Blatter disse: "Infantino já não se importa com limites. Ele não entende nada disso".

Ele descreveu a polêmica de Balogun como "a pior", dizendo: "As leis podem ser interpretadas, mas as regras do jogo devem ser aplicadas a todos e não podem ser interpretadas".