A seleção espanhola se prepara para encerrar um ano que ficará marcado na memória, após conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história no último verão, já que disputará a última data Fifa de 2026 dentro de alguns dias.

E enquanto a tristeza ainda paira sobre o país após o trágico acidente de trem ocorrido na semana passada, com a Espanha relembrando suas vítimas, a seleção disputa suas duas últimas partidas em 2026: contra a República Tcheca no estádio Sparta Praga (quinta-feira, 12 de novembro), e contra a Inglaterra (três dias depois, no estádio Metropolitano).

E após conquistar quatro vitórias recentemente, o técnico Luis de la Fuente e sua equipe buscam manter a liderança de seu grupo na Liga das Nações Europeia.

E a liderança do grupo lhes dará o direito de disputar a partida de volta das quartas de final da Liga das Nações Europeia em casa, e possivelmente evitar o confronto com França, Portugal e Holanda. E a partida decisiva contra a Inglaterra será em Madri.

De acordo com o jornal "Marca", a lista da equipe que De la Fuente revelará na próxima sexta-feira não suscita muitas dúvidas.

E o que aumenta ainda mais a força dos campeões mundiais foi o que demonstraram há um mês: que esta equipe não precisa de nenhum incentivo para saciar seu desejo de vencer após arrasar na Copa do Mundo.

E a escalação terá caras novas. Retornam dois jogadores que estiveram com a equipe na Copa do Mundo e ficaram de fora da última data Fifa: Juan García e Pedro Porro.

O lateral do Tottenham foi um jogador fundamental na Copa do Mundo, mas duas lesões o afastaram dos gramados desde então. No entanto, ele retornou no dia vinte e quatro do mês passado, na vitória de sua equipe sobre o Chelsea.

Por outro lado, ficaram confirmadas as ausências de Eric García e Dani Olmo por lesão, e essas ausências abrem novas oportunidades.

A linha de defesa

Na defesa, Pubill apresentou uma atuação destacada como lateral-direito diante da Inglaterra e nas duas partidas contra a Croácia. Isso significa que, além de Fresneda (que foi titular contra a Tchéquia em Oviedo), outro zagueiro pode ser convocado para se juntar a Laporte, Cubarsí e Huijsen.

E aqui se destaca o nome de Jacobo Ramón. O zagueiro do Como é considerado um dos principais destaques do Campeonato Italiano, além de ter disputado a Liga dos Campeões da Europa com a equipe de Cesc Fàbregas.

E nessa posição, há outros dois jogadores sendo observados de perto: Javi Rodríguez, versátil em várias posições (Celta de Vigo), e o forte Jon Martín (Real Sociedad).

Vale lembrar que a seleção sub-21 disputará duas partidas amistosas nesta temporada: a primeira em Almendralejo contra o Japão, e a segunda em Tirana, Albânia.

David Gordo também precisa analisar as opções para a Eurocopa sub-21, prevendo que os clubes estrangeiros não desejem permitir que seus jogadores participem do torneio, já que ele não coincide com a data Fifa.

E o torneio acontece no período de 16 de junho a 3 de julho, e seu sorteio será realizado em 26 de novembro no Centro de Convenções Sava, em Belgrado.

A linha de meio-campo

Um deles é Martín Zubimendi, um jogador titular na escalação de De la Fuente. Ele e David Raya são os únicos jogadores que foram incluídos em todas as listas da equipe desde que ele assumiu o comando. Mas seu papel no Arsenal recuou significativamente.

Nesta temporada, seus minutos em campo foram muito reduzidos tanto no Campeonato quanto na Liga dos Campeões da Europa. Foi titular nas duas partidas da Copa da Liga, mas sua equipe perdeu na semana passada para o modesto Fleetwood.

E desde março passado, ele só disputou uma partida completa: a partida com a qual o Arsenal encerrou a temporada do Campeonato, quando a equipe de Arteta já havia decidido o título da Premier League e pensava na final da Liga dos Campeões da Europa.

Já o outro jogador é Pablo Barrios, que se juntou à equipe há dois anos, mas cuja carreira no futebol sofre com lesões recorrentes.

Barrios é considerado a opção ideal para compensar a ausência de Olmo, embora De la Fuente tenha olhado para o Real Betis (Isco, Fornals) em busca de jogadores que talvez sejam mais próximos da posição de armador.

E a lista preliminar inclui nomes como Yéremy, Pablo García, Mulero, e outros.

A linha de ataque

Na posição de atacante atrás de Oyarzabal e Ferran, De la Fuente busca um atacante de ofício, um centroavante clássico.

Levou Borja Iglesias à Copa do Mundo, apostou em Roberto Fernández e, como último recurso, convocou Carlos Espí, e com mais tempo de jogo, o jogador do Real Madrid se tornará o novo Joselu. Mas ele mal joga.

A mudança nesta escalação é o retorno de Samu Aghehowa. O atacante do Porto, embora ainda não tenha brilhado com a Espanha, possui as características daquele tipo radicalmente diferente de atacante, adequado para situações de emergência ou partidas abertas e rápidas.