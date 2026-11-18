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Uma reportagem publicada nesta quarta-feira revelou a posição do Milan sobre a contratação do brasileiro Endrick, astro do Real Madrid, em janeiro.

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Endrick, de 20 anos, deu a entender que pode deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências de inverno, e vários clubes demonstram interesse em contratá-lo, entre eles Milan e Roma, de acordo com diversas reportagens.

As declarações do atacante brasileiro de 20 anos vieram depois de sua grande atuação pela seleção contra Singapura, quando marcou um gol e deu uma assistência, em uma aparição que voltou a colocar seu talento em evidência, em meio a questionamentos sobre os motivos de não atuar com regularidade pelo Real Madrid.

Nas últimas horas, o canal brasileiro TNT Sports afirmou que o Milan não quer o empréstimo de Endrick, e sim sua contratação em definitivo, e que as negociações já começaram entre todas as partes: Milan, Real Madrid e os agentes do jogador brasileiro.

Segundo o canal, a proposta do Milan é de 70 milhões de euros: 60 milhões de euros fixos e 10 milhões de euros em bônus.

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Ainda de acordo com o veículo brasileiro, o Real Madrid quer incluir duas cláusulas no negócio. A primeira é uma opção de recompra por 85 milhões de euros, e a segunda permite ao Real Madrid igualar qualquer proposta futura.

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Tudo isso acontece no Brasil, mas, na Itália, a "Eurosport" informou o contrário: o Milan descartou Endrick. A emissora garantiu que o novo alvo do clube italiano é Nicolò Tresoldi, atacante de 22 anos que defende o Club Brugge.

Por outro lado, o jornal "La Gazzetta dello Sport" explicou que Nicolò Tresoldi deseja realizar o sonho de infância de jogar pelo AC Milan.

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Segundo o jornal, esse fator foi decisivo para que o Milan descartasse Endrick e se concentrasse em Tresoldi, avaliado pelo Club Brugge em 60 milhões de euros.

Fase difícil de Endrick no Real Madrid

Endrick vive um momento complicado no Real Madrid: atuou apenas 141 minutos em todas as competições na temporada atual, depois de sofrer uma lesão muscular no início da temporada que prejudicou seu começo.

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O atacante brasileiro ficou fora dos planos para a equipe titular, diante da forte concorrência no setor ofensivo e da presença de Kylian Mbappé, que ocupa posição de destaque nas opções de Mourinho, além das diversas alternativas ofensivas à disposição do treinador português.

Endrick já havia sido obrigado a buscar mais oportunidades na temporada passada, quando foi emprestado ao Lyon, da França, na segunda metade da temporada.

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O jogador fez uma passagem bem-sucedida pelo clube francês, com 8 gols e 7 assistências em 21 partidas, num total de 1.663 minutos, confirmando sua capacidade de fazer a diferença quando tem a chance de jogar com regularidade.

Mourinho não parece disposto a abrir mão de Endrick, apesar das propostas e do crescente interesse pelo atacante, já que falou de forma muito positiva sobre o potencial do jogador, afirmando que ele tem um futuro excepcional.

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O treinador português já havia mandado um recado contundente aos clubes interessados em contratar o atacante brasileiro, ao dizer em declarações anteriores: "Esqueçam isso, o jogador é muito importante para nós, e qualquer clube que queira contratá-lo terá de lidar comigo".