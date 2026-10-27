Um relatório da imprensa afirmou que há um grande clima de revolta na França, após a cerimônia da Bola de Ouro, realizada ontem, segunda-feira, em Londres.

O jornal "As" afirmou que Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, alcançou sua melhor colocação na premiação da Bola de Ouro, terminando em segundo lugar atrás de Harry Kane, mas deixou a cerimônia com sentimentos mistos.

O francês viajou a Londres certo de sua capacidade de conquistar esse prestigiado prêmio, e a expectativa permaneceu palpável até o último instante.

Vincent Garcia, editor-chefe da revista France Football, declarou ao canal L'Équipe: "A votação foi extremamente apertada, chegando a ser mais apertada do que a votação de Rodri contra Vinícius".

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O espanhol venceu a Bola de Ouro com uma diferença de apenas 41 pontos para o brasileiro, o que significa que o capitão da seleção francesa perdeu por uma margem mínima o título de melhor jogador do mundo.

Nem quebrar o recorde de maior número de participações consecutivas entre os trinta finalistas (dez participações), nem alcançar seu melhor resultado, foi suficiente para Mbappé.

Sucessor de Messi e Cristiano

Quando brilhou como jovem jogador do Monaco, com apenas dezesseis anos de idade, acreditava-se amplamente na França que ele seria o sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo.

No entanto, até agora, aos vinte e sete anos de idade (28 anos em dezembro próximo), o atacante do Real Madrid não venceu a Bola de Ouro.

Sua melhor colocação até este ano foi o terceiro lugar em 2023, atrás de Erling Haaland, de quem se esperava que fosse seu rival pelo trono do futebol por uma década.

Contudo, a ascensão de Lamine Yamal, o brilho do francês Ousmane Dembélé com o Paris Saint-Germain e a ambição de Harry Kane foram todos fatores que dissiparam seus sonhos.

A ausência de títulos frustra Mbappé

Uma década depois, Mbappé ainda desconhece a sensação de ser escolhido como o melhor jogador do mundo. Suas duas últimas temporadas sem títulos tiveram um papel importante na definição da votação.

Apesar de ter sido artilheiro da Copa do Mundo (superando o recorde de Messi), do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, sua falta de grandes títulos o impediu de superar Harry Kane.

Ele viajou a Londres confiante em si mesmo, consciente de que este ano poderia ser o seu ano, em uma disputa marcada pela rivalidade acirrada até os últimos instantes, mas o atacante do Bayern de Munique frustrou sua tentativa no último momento.

Estatísticas individuais notáveis

Mas as estatísticas individuais permanecem excepcionais. Mbappé, além de ser o único jogador francês da história a ser indicado ao prêmio da Bola de Ouro dez vezes consecutivas, igualou o recorde de Messi e Cristiano Ronaldo aos vinte e dois anos como o jogador mais jovem a encerrar a temporada entre os dez melhores jogadores do mundo quatro vezes.

Ele nunca chegou tão perto da glória quanto em 2026. Abraçou Harry Kane antes de este subir ao palco para fazer seu comovente discurso, e voltou a Madri de mãos vazias, com um sentimento misto de alegria e tristeza.

Paris Saint-Germain: ausente da cerimônia

Ousmane Dembélé, vencedor anterior da Bola de Ouro, foi o único jogador do Paris Saint-Germain a comparecer à cerimônia em Londres representando o clube parisiense.

O Paris disputou ontem uma partida adiada do Campeonato Francês contra o Olympique Lyon, no mesmo horário, e apesar de haver dez jogadores do Paris Saint-Germain na lista dos trinta indicados — um recorde — nenhum dirigente importante do clube viajou à capital inglesa.

O Paris Saint-Germain foi escolhido como o melhor time do mundo pelo segundo ano consecutivo, e Ousmane Dembélé subiu ao palco para receber o prêmio.

O vencedor da edição de 2025 ficou na sétima colocação, e sentou-se ao lado de Kylian Mbappé e Michael Olise para acompanhar de perto os resultados finais.

Já Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube, cuja ausência foi anunciada horas antes do início da cerimônia, e Luís Campos, diretor esportivo do clube francês, preferiram viajar ao estádio Parc des Princes para assistir à partida da equipe contra o Olympique Lyon.

A reação de Luis Enrique

"Ganhamos o prêmio de melhor time do mundo? Parabéns a todos os torcedores!", declarou Luis Enrique após a vitória por 2 a 0 sobre o Lyon.

O renomado treinador não conquistou o prêmio de melhor técnico do mundo, pois foi superado por seu compatriota Luis de la Fuente, após a conquista da Copa do Mundo com a Espanha.

Enrique havia declarado dias antes que não estava interessado em nada relacionado ao prêmio, e previu que a Bola de Ouro iria para um dos jogadores do Paris Saint-Germain.