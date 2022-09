Quem são os favoritos para vencer a Liga dos Campeões da Uefa em 2022/23?

O Real Madrid, no masculino, e Olympique de Lyon, no feminino, estão prontos para defender seus títulos em mais uma temporada da Liga dos Campeões

Uma nova temporada da Liga dos Campeões está chegando, com as equipes do masculino e feminino ansiosas para conquistar o troféu mais desejado dos clubes europeus. Os campeões Real Madrid, no masculino, e Lyon, no feminino, estão na disputa para defender suas respectivas coroas, mas não será um feito fácil, pois há muitos outros determinados a derrubarem os reis e rainhas da Europa.

Então, quais são as equipes capazes de apresentar sérios desafios para os títulos masculinos e femininos da Liga dos Campeões este ano?

Antes do lançamento do Fresher Football da Heineken, a GOAL observa os favoritos para levantar os troféus nesta temporada.

Quem são os favoritos para ganhar a Liga dos Campeões Masculina da Uefa em 2022/23?

O troféu da Liga dos Campeões continua sendo o principal desejo dos grandes gastadores, o Manchester City.

Eles conquistaram a competição local, mas ainda não colocaram as mãos na taça que os outros gigantes europeus venceram. Depois de não conseguir chegar à final em 2021/22, o time de Pep Guardiola está sob pressão para finalmente confirmar seu lugar como uma verdadeira potência continental.

O Paris Saint-Germain está entre as equipes capazes de esmagar as esperanças do City. Os finalistas de 2020 foram uma grande decepção no último semestre, pois caíram nas oitavas para o Real Madrid.

Com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé jogando sob o comando do novo treinador Christophe Galtier, eles estão ansiosos para finalmente trazer o troféu mais cobiçado da Europa de volta à capital francesa.

O Liverpool chegou a outra final no ano passado, mas foi superado pelo Real Madrid no Stade de France.

Os Reds tiveram uma excelente temporada de 2021/22, mas perderam o título da Liga dos Campeões e da Premier League. O clube da Anfield espera corrigir esses erros este ano. Com Mohamed Salah, Darwin Nunez, Roberto Firmino, Luis Diaz e Diogo Jota no ataque, eles certamente podem vencer qualquer um dos melhores times da Europa.

Eles podem ter sido forçados a entrar no grupo mais difícil da fase de grupos, mas o Bayern de Munique é certamente um dos principais candidatos a reivindicar o troféu pela primeira vez desde 2020.

A equipe de Julian Nagelsmann pode ter garantido o sucesso local em todos os últimos anos, mas seus recentes fracassos na Europa deixaram os torcedores desapontados.

A pressão está sobre os alemães para restaurarem sua reputação como uma força a ser reconhecida no continente. Tendo feito contratações significativas para fortalecer várias posições, eles parecem fortes novamente e estão na disputa para provar que podem ter sucesso sem Robert Lewandowski.

Quem são os favoritos para ganhar a Liga dos Campeões Feminina da Uefa em 2022/23?

O Lyon está ansioso para conquistar dois títulos da Liga dos Campeões seguidos e aumentar ainda mais sua reputação como a equipe a ser batida no futebol feminino. Elas superaram uma incrível equipe do Barcelona na final da última temporada para conquistar oito triunfos na competição, dominando o time catalão por 3 a 1 no Estádio da Juventus, em Turim.

O Barcelona surgiu como uma potência no continente e garantiu seu primeiro título da Liga dos Campeões em 2021. Elas quebraram recordes enquanto seguiam uma sequência de vitórias de 45 jogos até que foram derrotadas pelo Wolfsburg em seu caminho para a final da temporada passada. Com uma estrela no ataque, como Alexia Putellas, em sua escalação e um treinador fantástico, como Jonatan Giraldez, na beira do campo, espera-se que elas consigam ir longe este ano também.

O Wolfsburg tem sido uma das equipes mais fortes da Europa, ganhando a Bundesliga pela sétima vez em 2021/22. As gigantes alemãs foram derrotadas por 5 a 3 no agregado pelo Barcelona nas semifinais do último semestre, mas apreciarão suas chances de, pelo menos, chegar entre os finalistas em 2022/23.

O PSG ainda está em busca de seu primeiro título da Liga dos Campeões e chegou às semifinais no último semestre, apenas para as compatriotas do Lyon derrubá-las com uma vitória agregada de 5 a 3. Depois de perder a Ligue 1 Feminina também para o OL, elas estarão na disputa para mostrar que há outro time francês a ser temido.