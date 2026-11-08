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Embora o Eintracht Frankfurt tenha voltado a decepcionar contra o SC Paderborn nesta temporada, houve um pequeno motivo para comemorar. Niko Ilicevic fez sua segunda partida e mostrou, em alguns momentos, que já tem condições de atuar na Bundesliga. A previsão é de que ele tenha uma grande carreira.

"Se você consegue jogar com os profissionais e se firmar na Bundesliga aos 16 anos, precisa ser um talento que surge uma vez a cada século", disse o comentarista da Sky, Didi Hamann, no sábado. O adolescente havia estreado na semana passada, na vitória por 3 a 1 sobre o HSV, após entrar nos acréscimos por decisão do técnico Adi Hütter. Apenas um dia depois de completar 16 anos, tornou-se o jogador mais jovem a atuar na primeira divisão alemã. Ilicevic igualou Youssoufa Moukoko, que havia estreado pelo BVB em 2020 exatamente com a mesma idade.

No empate por 2 a 2 do Eintracht Frankfurt em Paderborn, as circunstâncias de sua entrada em campo eram bem diferentes das do jogo contra o Hamburgo. Sobrinho do ex-jogador da Bundesliga Ivo Ilicevic, ele substituiu Ritsu Doan aos 64 minutos, quando o placar estava em 1 a 1, para tentar colocar sua equipe novamente à frente. Mas o plano logo precisou ser abandonado.

Depois que Lilian Brassier cometeu um pênalti (73'), em lance precedido por uma tentativa frustrada de drible de Ilicevic, e Elias Baum recebeu o segundo cartão amarelo pouco depois (75'), restou à equipe buscar um ponto. No terceiro minuto dos acréscimos, Jonathan Burkardt voltou a marcar, como havia feito no 1 a 0, e fez de calcanhar o gol do empate por 2 a 2. Curiosamente, a assistência foi do goleiro Noah Atubolu.

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Que recorde da Bundesliga Niko Ilicevic ainda pode quebrar?

Ilicevic, portanto, ainda espera sua primeira participação em gol. A chance de estabelecer um recorde isolado na Bundesliga, porém, continua de pé. Se marcar contra o TSG Hoffenheim (21 de novembro), após a pausa para jogos das seleções, ele se tornará o artilheiro mais jovem da história, aos 16 anos e 21 dias. Uma semana depois, no duelo com o VfB Stuttgart, ainda poderá igualar Moukoko.

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Apesar do "erro" antes do pênalti, Ilicevic convenceu com uma atuação disciplinada. Com a equipe em desvantagem numérica e exigido principalmente na defesa, o ponta se destacou pela disposição para correr, pelos dois desarmes bem-sucedidos em duas tentativas e pelo índice de acerto de 70% nos passes.

Assim, novas oportunidades ao longo da temporada parecem certas. "Acredito que ele estará novamente entre os relacionados neste fim de semana. Ele também merece, porque treina muito bem. Estamos orgulhosos de tê-lo conosco", elogiou o técnico Adi Hütter antes da partida, ao falar sobre o jovem prodígio.

Getty Images

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O plano do Eintracht Frankfurt para Niko Ilicevic

"Não sabemos até onde ele pode chegar. Parece ser um garoto muito sensato, tem um bom ambiente ao seu redor, um ótimo treinador e um ótimo clube onde pode se desenvolver. Espero que fique lá por mais um, dois ou três anos. Isso o ajudaria", disse Hamann, antes de prever: "Então, o céu é o limite."

Ao mesmo tempo, o Eintracht Frankfurt quer conduzir o desenvolvimento de Ilicevic com cuidado. "É absolutamente compreensível que haja tanta euforia em torno dele neste momento. Mas também é nossa tarefa cuidar dele", disse Hütter. O técnico revelou que, caso não tenha minutos em campo, o jovem poderá ganhar ritmo de jogo nas categorias de base: "Se esse processo durar, digamos, um mês e ele não tiver disputado uma única partida, acho, sim, que faz sentido colocá-lo para jogar uma vez no sub-21, para que ganhe ritmo de jogo."