"Então eu boicotaria a homenagem": ex-presidente do Barça ameaça Lionel Messi com consequências

O ex-presidente do Barcelona Joan Gaspart criticou duramente Lionel Messi e pediu ao astro que não adie mais a cerimônia de despedida planejada para o Camp Nou.

Desde que Messi deixou o clube rumo ao PSG, em 2021, os torcedores do Barça esperam ansiosamente pela chance de se despedir oficialmente dele no Camp Nou. Ao que tudo indica, o próprio argentino é o motivo de isso ainda não ter acontecido. O fator decisivo seria, sobretudo, a relação tensa com o atual presidente, Joan Laporta, após sua saída.

Para Gaspart, isso é inadmissível. No podcast "Solo para Cales", o ex-dirigente de 82 anos ressaltou que o Barcelona teve um papel decisivo na carreira de Messi e cobrou que o jogador demonstre respeito pelos torcedores, independentemente de quem esteja na diretoria.

"Leo é um grande jogador, o melhor do mundo. Ele não pode se esquecer: o Barcelona é maior do que ele. Deveria tomar cuidado", disse Gaspart. "Digo isso por carinho a um jogador que contratei aos 13 anos, quando eu era presidente do Barça: ele deveria tomar cuidado. O Barça é maior do que ele como indivíduo."

Lionel Messi: por que Gaspart ameaça tomar medidas

Gaspart alertou que sua paciência está chegando ao fim. "Ele é um grande jogador, o melhor do mundo, em parte graças ao Barça. Por isso, não pode se esquecer disso. Ainda lhe concedo um prazo de tolerância, mas chegará o dia em que vou me incomodar se o senhor Messi colocar o menor obstáculo que seja para vir ao Barça e se despedir dos torcedores", afirmou. Em seguida, anunciou uma medida drástica: "Seja quem for o presidente, ele precisa vir e se despedir do Bara. Se Leo Messi só vier se despedir no dia em que Laporta não estiver mais lá e se recusar a vir porque Laporta é o presidente, eu não prestaria nenhuma homenagem a ele. Quem ele pensa que é? Ele condiciona sua visita a Barcelona à presença de Laporta. Se Laporta não estiver presente por causa dessa condição, eu boicotaria a homenagem."

Messi encerrou sua carreira pela seleção argentina após a vitória por 3 a 0 sobre Benin, na terça-feira, 6 de outubro. O meia de 39 anos agora se concentra em seus últimos compromissos por clubes nos Estados Unidos, no Inter Miami, com quem tem contrato até o fim de 2028. O Barcelona segue à espera da confirmação definitiva de seu ídolo para que a cerimônia de despedida, adiada há tanto tempo, possa acontecer.