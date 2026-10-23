Hütter deixou Uzun no banco durante os 90 minutos da vitória do Eintracht Frankfurt por 1 a 0 sobre o 1. FC Köln. Antes disso, o talentoso jogador de ataque havia sido titular em todos os jogos. Uma semana depois do recado sem palavras dado na sexta-feira, Hütter fez críticas bastante claras, embora tenha ressaltado que só quer ajudar Uzun.

"Já conversei com ele várias vezes sobre isso. Estou aqui para apoiá-lo, mas também para abrir seus olhos para o fato de que, no futebol, há duas direções e de que este é um esporte coletivo. Quanto mais rápido Can entender que o futebol é um esporte coletivo no qual pode colocar suas habilidades em prática, maior será a carreira que terá. Caso contrário, é possível que ele mesmo atrapalhe o próprio caminho", disse Hütter na entrevista coletiva antes do difícil jogo fora de casa da SGE contra o BVB, na noite de sábado.

O técnico do Eintracht também parece insatisfeito com a atitude de Uzun nos treinos durante a semana. Uzun é "um jogador de futebol muito bom, isso nem precisamos discutir. Mas espero regularidade e que ele mostre as habilidades que tem também durante a semana e nos jogos", cobrou o austríaco daquele que talvez seja seu melhor jogador em termos individuais.

Hütter, por sua vez, não quis dar importância excessiva ao fato de o jogador da seleção turca ter ficado no banco contra o Köln. "Ele ficou sem jogar uma única vez. E isso imediatamente vira assunto. É o que eu simplesmente não consigo entender. Também não é justo com todos os outros."

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Agora, ele mandou um recado claro a Uzun e aos demais reservas do jogo contra o Köln: "Todos podem fazer a sua parte para voltar ao time titular. No fim das contas, o que conta sempre é o desempenho. Também quero que a disputa por posições fique mais acirrada."

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O que Adi Hütter disse sobre Robin Koch?

O capitão Robin Koch já sentiu recentemente que, em tempos de crise, Hütter não poupa nem mesmo jogadores considerados líderes. Na goleada sofrida por 6 a 0 contra o RB Leipzig, Koch foi "poupado" com a substituição no intervalo, segundo Hütter: "De um líder e capitão, espero algo diferente. Quando você sofre 16 gols e é o líder da defesa, em algum momento eu também preciso dar um recado. Não gostei nem um pouco disso. Espero mais de Robin."

Uma semana depois, Koch recebeu uma nova chance de se provar contra o Köln e fez uma boa partida. Pela primeira vez na temporada, o Eintracht terminou um jogo sem sofrer gols. Hütter reconheceu isso imediatamente. "Meus enormes elogios a Robin Koch por apresentar uma atuação dessas depois desta semana", disse à Sky: "Ele dominou o jogo aéreo e ganhou todas as disputas de cabeça. Também pela maneira como liderou a equipe, hoje ele merece um elogio especial da minha parte."

Hütter agora deve esperar uma reação semelhante em campo de Can Uzun contra o BVB.