"Então é guerra": resposta inflamada do canal do Real Madrid à punição de Vinícius

O canal oficial do Real Madrid lançou um ataque duro após o anúncio da suspensão do brasileiro Vinícius Júnior por quatro partidas, em razão de sua expulsão diante do Villarreal pelo Campeonato Espanhol, considerando que o que o clube enfrenta na competição nacional é diferente do que vive nas competições europeias.

A reação do canal veio durante a cobertura que antecedeu o confronto entre Roma e Real Madrid, na noite desta quarta-feira, quando não escondeu seu descontentamento com a punição imposta ao astro brasileiro e dirigiu críticas à arbitragem espanhola e às instituições do futebol local, além dos meios de comunicação.

Canal do Real Madrid: é guerra

Conforme noticiou o jornal espanhol "Marca", um dos apresentadores do canal iniciou seu comentário sobre a punição dizendo: "E agora, sobre o Vinícius, bem, nada. É guerra", em referência ao agravamento do desentendimento entre o clube merengue e os órgãos responsáveis pela gestão do futebol espanhol.

O ataque não se limitou às decisões da arbitragem, mas se estendeu aos meios de comunicação, acusados pelos apresentadores de receber apoio financeiro de Javier Tebas, presidente da LaLiga, retomando antigas exigências do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para que fossem revelados a natureza e o valor dessas ajudas.

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Em tom irônico, questionaram se alguns dos meios de comunicação que recebem esse apoio são os mesmos que criticam constantemente o desempenho do Real Madrid e repetem que o time apresenta atuações ruins, enquanto ignoram, segundo seu ponto de vista, o que consideram uma campanha institucional contra o clube.

Acrescentaram que o Real Madrid é obrigado a enfrentar todas essas circunstâncias nas competições espanholas, considerando que a situação nos torneios europeus é completamente diferente.

Comparação entre a arbitragem espanhola e a europeia

No contexto de suas críticas, o canal do Real Madrid comparou o tratamento dado a Vinícius no Campeonato Espanhol e nas competições europeias, afirmando que as faltas sofridas pelo jogador na Espanha não recebem o mesmo tratamento na Europa, e que as infrações, quando ocorrem lá, são punidas de forma adequada.

Também ressaltou que as competições europeias, sob a chancela da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), não registram, segundo suas palavras, tendências arbitrais prévias, antes de ironizar o fato de os jogos do Real Madrid na competição continental não serem entregues a árbitros espanhóis.

Os apresentadores afirmaram que permitir que árbitros espanhóis conduzissem as partidas do time nas competições europeias seria algo "muito interessante", expressão que reflete o grau de desconfiança demonstrado pelo canal em relação à arbitragem local.

"Vinícius não recebe proteção suficiente"

O canal seguiu em defesa do astro brasileiro, considerando que ele não recebe o mesmo nível de proteção concedido a outros astros, em referência ao que enxerga como desigualdade no tratamento dos jogadores dentro dos campos espanhóis.

Os apresentadores encerraram seu ataque com uma alfinetada no rival tradicional Barcelona, dizendo: "Não consigo imaginar algo assim acontecendo no Camp Nou", frase que trouxe um questionamento sobre o grau de igualdade no tratamento dos grandes clubes dentro do futebol espanhol.

Essas declarações surgem após a decisão de suspender Vinícius por quatro partidas, o que levou o Real Madrid a se movimentar para apresentar recurso com o objetivo de reduzir a punição, em meio ao crescente debate sobre o episódio e seus efeitos na preparação do time para os próximos jogos, sobretudo o clássico contra o Barcelona.