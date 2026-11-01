O marfinense Yan Diomandé, estrela do Real Madrid, manteve seu brilho com a equipe merengue, após marcar um golaço neste domingo, nas redes do Racing Santander, pelo Campeonato Espanhol.

Diomandé foi titular na partida contra o Villarreal, pela oitava rodada, atuando como titular na ponta esquerda, enquanto Vinícius Júnior ficou no banco de reservas.

Durante aquela partida, Diomandé marcou um gol com o qual sua equipe venceu, mas aquele confronto registrou a expulsão de Vinícius, que depois foi suspenso por 4 jogos.

Vinícius ficou de fora contra Sevilla e Barcelona, e seguiu ausente hoje no confronto contra o Racing Santander, assim como não jogará a próxima partida contra o Valencia.

Apesar de alguns temores de que o ataque do Real Madrid fosse afetado pela ausência de Vinícius, somados à oscilação no nível de Diomandé no início da temporada, o jogador marfinense roubou a cena com uma atuação de destaque.

Diomandé marcou 3 gols e deu uma assistência nos últimos 4 jogos pela LaLiga, além de ter marcado um gol e dado duas assistências nas duas últimas partidas pela Liga dos Campeões da Europa.

Esse nível de destaque levou muitos relatos a falarem sobre a possibilidade de Diomandé seguir como titular em detrimento de Vinícius quando terminar o período de suspensão.

Por sua vez, Hassan Al-Aidarous, narrador da partida entre Real Madrid e Racing de hoje, falou sobre esse assunto ao dizer, após o belo gol de Diomandé: "Descanse em paz, Vinícius".

E acrescentou: "É assim que fala a torcida do Real Madrid agora, após o brilho de Diomandé na ausência de Vinícius".

Vale lembrar que Diomandé começou a temporada com um nível oscilante, antes de se entrosar fortemente com a equipe, participando de 14 partidas no total, marcando 4 gols e dando o mesmo número de assistências.