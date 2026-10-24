Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, confirmou não ter interesse na cerimônia da Bola de Ouro, que será realizada simultaneamente ao confronto de sua equipe contra o Olympique Lyonnais, marcado para a próxima segunda-feira, pela oitava rodada do Campeonato Francês.

Enrique concedeu uma entrevista coletiva, no sábado, dois dias antes do aguardado confronto contra o Lyon, que foi adiado para a noite de segunda-feira em vez de domingo, devido às manifestações de protesto em larga escala previstas na França durante o fim de semana, a pedido da diretoria de polícia.

O adiamento da partida fez com que ela coincidisse com a cerimônia da Bola de Ouro, que será realizada simultaneamente a um dos jogos do Paris Saint-Germain pelo segundo ano consecutivo, depois que a cerimônia do ano passado coincidiu com o confronto da equipe parisiense contra o Olympique de Marseille em 2025.

Mas essa coincidência não representa qualquer motivo de incômodo para Luis Enrique, que reiterou, no sábado, não ter interesse no prêmio individual mais importante do mundo do futebol.

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Questionado sobre se acompanharia a cerimônia da Bola de Ouro, marcada para ser realizada em Londres, Enrique respondeu com clareza: "Não, isso não me interessa", antes de falar sobre o adiamento do confronto de sua equipe contra o Lyon.

O técnico do Paris Saint-Germain acrescentou: "Vou continuar concentrado no jogo de segunda-feira. Se isso é melhor diante da situação atual, eu aceito. O domingo é um dia excepcional por causa da realização de uma partida de futebol americano, além das circunstâncias atuais. Precisamos estar preparados. Não tenho nenhum problema em jogar na segunda-feira. Mostramos a identidade da equipe que representamos".

Ao final de sua fala sobre a Bola de Ouro, Enrique reconheceu a possibilidade de um dos jogadores de sua equipe vencer o prêmio, em referência a Ousmane Dembélé, atual detentor do título, e Khvicha Kvaratskhelia, que sofre de uma lesão que o afastará dos gramados por vários meses.

Enrique disse: "Temos vários jogadores capazes de vencer a Bola de Ouro. Veremos quem a vencerá, mas isso não mudará nada do que buscamos alcançar como equipe".



