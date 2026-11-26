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Uma ampla enquete realizada pelo jornal espanhol “AS” revelou o prestígio de que Jude Bellingham, astro do Real Madrid, desfruta entre os torcedores de futebol.

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A enquete do jornal madrilenho mostrou o jogador da seleção inglesa à frente de várias lendas do esporte e de estrelas atuais, com destaque para Andrés Iniesta, Steven Gerrard e Michael Laudrup. Ele chegou perto de Luka Modric, mas ficou bem distante de Zinedine Zidane.

A consulta foi feita depois da atuação marcante de Bellingham contra o PSV, pela Champions League. Ele começou a partida no banco de reservas, entrou no segundo tempo e mudou completamente o desempenho do Real Madrid: marcou um gol e deu uma assistência, tornando-se um dos grandes nomes do confronto, que terminou com vitória merengue por 5 a 1.

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O jornal colocou Bellingham em comparação direta com dez jogadores, perguntando aos leitores se o consideravam melhor do que cada um deles individualmente.

Participaram da enquete 13.212 pessoas, segundo os resultados divulgados pelo jornal madrilenho no encerramento da votação, em sua edição vespertina.

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O resultado de maior destaque foi a ampla vantagem de Bellingham sobre Pedri, do Barcelona: o inglês foi escolhido por 86% dos participantes, contra apenas 14% do astro espanhol.

O jogador do Real Madrid também superou Steven Gerrard por 83% a 17%, Michael Laudrup por 72% a 28% e Andrés Iniesta por 62% a 38%.

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Por outro lado, Bellingham não teve dificuldade para superar outros nomes: recebeu 97% dos votos contra Martin Odegaard, 96% contra Rayan Cherki, 92% contra Paul Scholes e 89% contra Frank Rijkaard.

A comparação com seu ex-companheiro de Real Madrid Luka Modric, no entanto, foi mais difícil: 66% dos participantes preferiram o astro croata, contra 34% para Bellingham.

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Já Zinedine Zidane foi o único nome a superar Bellingham por uma margem maior, escolhido por 79% dos participantes, contra 21% para o jogador da seleção inglesa.

Bellingham já havia falado sobre as comparações com Zidane após o duelo contra o PSV: “Isso não é uma pressão para mim, e sim uma honra. Faço algumas coisas que algumas pessoas acham parecidas com o Zidane, mas ele era muito melhor do que eu”.

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Em números, o jornal apontou que Bellingham ocupa o terceiro lugar entre os jogadores do Real Madrid em minutos disputados nesta temporada, com 1.447 minutos, atrás de Thibaut Courtois, que jogou 1.530 minutos, e de Kylian Mbappé, com 1.613 minutos.

Nesse período, Bellingham marcou 7 gols e deu 5 assistências. O gol contra o PSV foi um de seus momentos de maior destaque, e ele ainda criou a jogada do outro gol com um passe para Vinícius Júnior.

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Bellingham atribuiu a melhora de seu desempenho ao treinador José Mourinho, resumindo: “Mourinho, nada além disso”.