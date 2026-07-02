Enquanto se aguarda o resultado entre Egito e Argélia... já foram definidos cinco confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo

As vagas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 estão quase definidas, com o término do quarto dia da segunda fase (fase de 32) do torneio.
10 classificados
Até o momento, 10 seleções garantiram suas vagas nas oitavas de final: Canadá, Brasil, Paraguai, Marrocos, Noruega, França, México, Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos da América.
O Canadá foi a primeira seleção a chegar a esta fase após vencer a África do Sul por 1 a 0, enquanto o Brasil se classificou ao derrotar o Japão por 2 a 1, e o Paraguai avançou com uma grande surpresa ao vencer a Alemanha nos pênaltis por 4 a 3.
Da mesma forma, a seleção do Marrocos conquistou uma classificação emocionante contra a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, enquanto a Noruega se juntou a ela após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, a França após golear a Suécia por 3 a 0 e o México após a vitória sobre o Equador por 2 a 0.
Já a seleção inglesa transformou um gol de desvantagem em vitória por 2 a 0 sobre a República Democrática do Congo; da mesma forma, a seleção belga, que estava perdendo por 2 a 0 para o Senegal, conseguiu se recuperar e vencer por 3 a 2, antes que a anfitriã, os Estados Unidos, se juntasse aos classificados com uma vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina.
Até o momento, a seleção marroquina representa os países árabes nas oitavas de final, enquanto se aguarda a classificação das outras duas seleções: Egito e Argélia.
Entre as dez equipes classificadas, há quatro europeias: França, Noruega, Inglaterra e Bélgica; três da América do Norte: as anfitriãs Canadá, México e Estados Unidos; além de duas da América Latina, representadas pelo Brasil e pelo Paraguai, e o Marrocos, da África.
5 confrontos
Já estão confirmados cinco confrontos nas oitavas de final, com os horários (no horário de Meca) definidos da seguinte forma:
Sábado, 4 de julho
Canadá x Marrocos (às 20h).
Domingo, 5 de julho
Paraguai x França (00h00).
Brasil x Noruega (às 23h).
Segunda-feira, 6 de julho
México x Inglaterra (às 03h00 da manhã).
Terça-feira, 7 de julho
Estados Unidos – Bélgica (às 03h00 da manhã).
Faltam 6 vagas
A fase de 32 equipes continua nos próximos dias, quinta, sexta e sábado, para definir mais 6 vagas e completar o grupo das 16 seleções classificadas.
A seguir, os horários dos seis jogos restantes:
Quinta-feira, 2 de julho
Espanha – Áustria (às 22h).
Sexta-feira, 3 de julho
Portugal x Croácia (às 02h00).
Suíça – Argélia (às 06h00 da manhã).
Austrália x Egito (21h).
Sábado, 4 de julho
Argentina x Cabo Verde (à 01h da manhã).
Colômbia – Gana (às 04h30 da manhã).