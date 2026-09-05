O defensor sofreu uma lesão na coxa direita quando o placar ainda estava em 0 a 0, após pouco mais de meia hora, e permaneceu sentado na área. Rapidamente, seus companheiros sinalizaram que Mané não teria condições de seguir em campo. Para o defensor, entrou na partida o Ethan Nwaneri (19), emprestado há poucos dias pelo Arsenal, fazendo assim sua estreia pelo BVB.

Uma ausência mais longa seria duplamente amarga para Mané. Afinal, ele está entre os destaques da pré-temporada no time do técnico Niko Kovac (54) e estava a caminho de conquistar uma vaga de titular em sua linha defensiva de três. Na primeira rodada, contra o HSV (2 a 0), ele atuou por 16 minutos e, na sequência, jogou os 90 minutos na vitória por 5 a 0 sobre o Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club, pela Copa da Alemanha.

No duelo com o TSG, Kovac o escalou ao lado de Joane Gadou (19) e Waldemar Anton (30) na formação titular.

Mané, que se transferiu da Sampdoria Gênova para o Dortmund em 2022, conviveu repetidamente com lesões nos últimos anos. Assim, no BVB, ele já soma quase 500 dias fora e perdeu mais de 75 partidas.

Quem mais desfalca o BVB por lesão?

Com sua nova lesão, o azar com problemas físicos segue cedo na temporada para o Borussia: na primeira rodada, o reforço Giannis Konstantelias (23) sofreu uma ruptura do ligamento cruzado no 2 a 0 sobre o HSV. Justin Lerma (18), outra contratação deste verão, trata uma lesão muscular sofrida a serviço do time sub-23.

Enquanto isso, Ramy Bensebaini (31) sofre com problemas nas costelas. Além disso, há ainda os lesionados de longa data Emre Can (32) e Nico Schlotterbeck (26), que atualmente seguem, cada um, em trabalho de recuperação.

IMAGO

Para o Dortmund, a Bundesliga continua no próximo sábado com um jogo em casa contra o recém-promovido SC Paderborn. Antes disso, a equipe abre na noite de terça-feira, no Signal Iduna Park, a nova temporada da Champions League contra o representante espanhol Villarreal.