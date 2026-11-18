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Vinícius Júnior volta ao Real Madrid com outra cara após a Data Fifa. Depois de atuações excepcionais com a camisa da seleção brasileira, com cinco gols em duas partidas, incluindo o primeiro hat-trick de sua carreira pela Seleção, o atacante coloca o técnico português José Mourinho diante de um teste difícil antes do duelo contra o Celta de Vigo, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol.

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A pausa para os jogos de seleções foi a oportunidade ideal para o ponta brasileiro recuperar a confiança, depois de enfrentar críticas pela queda de rendimento e pela escassez de gols nos últimos tempos. A passagem pela seleção, porém, voltou a jogar luz sobre seu poder de finalização e confirmou que ele continua capaz de fazer a diferença nos grandes jogos.

Apesar da derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão na primeira partida, Vinícius foi um dos principais destaques do time de Carlo Ancelotti, marcando os dois gols brasileiros. Em seguida, manteve o grande momento no confronto contra Singapura, que terminou com uma goleada da Seleção por 7 a 0.

O astro do Real Madrid alcançou uma marca pessoal diante de Singapura ao anotar o primeiro hat-trick de sua carreira pela seleção brasileira . Os três gols saíram em apenas 12 minutos, entre os minutos 9 e 21, o que fez dele o grande nome da partida e fechou a Data Fifa com um saldo excepcional.

Depois de marcar cinco gols em dois jogos, Vinícius retorna à capital espanhola com a moral elevada, num momento em que o Real Madrid precisa recuperar a melhor versão do jogador, sobretudo com a proximidade do aguardado duelo contra o Celta de Vigo, que pode marcar sua volta ao time titular pela primeira vez após o fim da suspensão.

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Vinícius desfalcou o Real Madrid nas últimas quatro partidas do Campeonato Espanhol por suspensão, mas o fim da punição o deixa à disposição de Mourinho para o confronto do próximo sábado, no Santiago Bernabéu. Com isso, o treinador português terá uma decisão importante a tomar sobre como aproveitar o retorno de seu astro brasileiro.

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A dúvida de Mourinho surge em meio às mudanças pelas quais o Real Madrid passou durante a ausência de Vinícius. O time engatou uma sequência de vitórias sem o ponta brasileiro na escalação, e o marfinense Diomande soube aproveitar a oportunidade que recebeu, com atuações de destaque que o transformaram em uma das principais armas ofensivas do clube merengue nos últimos tempos.

Diomande se tornou um concorrente real pela ponta esquerda, depois de dar uma contribuição clara ao time titular. Isso coloca Mourinho diante de uma equação complicada, principalmente porque devolver Vinícius à sua posição habitual pode significar mudar a função de vários jogadores e abrir mão de algumas peças de equilíbrio que ajudaram a equipe a conquistar os resultados recentes.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", uma das ideias que o treinador português tem em mãos é recolocar Vinícius entre os titulares, deslocando Diomande para a ponta direita e escalando Arda Güler no meio-campo. Essa mudança, no entanto, pode exigir amplos ajustes táticos na equipe e afetar o entrosamento demonstrado nas últimas partidas.

Mourinho e a diretoria do Real Madrid têm o claro desejo de ver Vinícius recuperar seu melhor nível, por considerá-lo uma das peças ofensivas mais importantes do elenco. Isso, porém, não significa necessariamente sacrificar a estabilidade conquistada em sua ausência, até porque Diomande provou ser capaz de oferecer soluções ofensivas diferentes, e ficou difícil ignorar o que ele apresentou nos últimos tempos.

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Mourinho tem duas opções antes do jogo contra o Celta de Vigo. A primeira é devolver Vinícius imediatamente ao time titular e mexer na posição dos demais jogadores. A segunda é manter as peças que conquistaram as últimas vitórias e dar ao astro brasileiro a chance de retornar gradualmente ao ritmo de competição, para que recupere seu espaço sem afetar o equilíbrio da equipe.

O duelo contra o Celta de Vigo será o primeiro teste de verdade para a decisão de Mourinho sobre o futuro de Vinícius no time titular. A Data Fifa deu ao jogador um grande impulso moral e técnico, mas o brilho com o Brasil ainda não definiu sua briga por um lugar no Real Madrid, diante da concorrência imposta por Diomande durante sua ausência.