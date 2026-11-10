Endrick: Quero jogar, e meu futuro em janeiro é incerto

O Endrick, atacante do Real Madrid, falou com franqueza sobre o seu futuro no próximo período, afirmando que não sabe o que vai acontecer em janeiro.

O jornal espanhol "As" noticiou que Endrick, de 20 anos, foi o primeiro a falar após a chegada da delegação da seleção brasileira, que iniciou sua preparação para disputar duas partidas durante a atual Data Fifa, contra o Japão no sábado e, em seguida, contra Singapura no dia 17 de outubro.

Endrick disse sobre o seu futuro: "Ainda tenho 20 anos, então vou ver como as coisas vão caminhar. Tudo o que quero é jogar, sentir-me feliz e ajudar os meus companheiros".

E acrescentou: "Não sei o que vai acontecer em janeiro, isso está nas mãos de Deus. Tudo o que desejo é o melhor para a minha carreira. O que estiver escrito para acontecer vai acontecer. Vou continuar humilde e seguir dando o meu melhor. Madri é uma cidade maravilhosa, mas farei sempre o que for necessário para avançar na minha carreira".

O atacante brasileiro também enviou uma mensagem ao seu treinador, dizendo: "Tenho muita confiança em Mourinho. Ele fala comigo todos os dias, não para falar de futebol, mas para saber como está a minha vida pessoal".

E continuou: "Vou dar sempre tudo o que tenho pelo Real Madrid, porque o clube vem acima de tudo, mas o cuidado e o carinho que Mourinho demonstra por mim me dão um estímulo ainda maior para dar o meu melhor".

Endrick também começou a pensar nos próximos compromissos com a seleção do seu país, afirmando: "Espero estar no meu melhor nível em 2030, para poder ajudar a seleção. Tudo o que queremos é reconquistar o título da Copa do Mundo".

Endrick coloca a Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, entre os seus principais objetivos futuros, depois de já ter se tornado um dos elementos importantes nas fileiras da seleção brasileira.