Endrick ganha respaldo de Mourinho, e Real Madrid descarta negociação

A posição de Endrick no Real Madrid se solidificou nos últimos dias e, segundo relatos da imprensa espanhola, o brasileiro deve permanecer na capital espanhola para a temporada 2026/27. As especulações sobre um novo empréstimo ou até uma transferência definitiva começaram a surgir depois da contratação de Carlos Espí, de 21 anos, pelo clube merengue. O atacante chegou ao Real Madrid no fim de julho, vindo do Levante, e aumentou a concorrência no setor ofensivo.

Apesar dos rumores sobre uma possível saída, o Real Madrid indicou neste momento que não pretende liberar Endrick e conta com o jovem para a próxima temporada. O clube não trabalha atualmente com uma negociação envolvendo o brasileiro, mesmo com o interesse de equipes como Aston Villa e Roma. A tendência é que o atacante tenha a oportunidade de disputar espaço no elenco e mostrar seu valor durante os primeiros meses da temporada.

A permanência de Endrick passa também pelo desejo de José Mourinho. O técnico português gostou do que viu do atacante durante a pré-temporada e deixou claro que pretende contar com o brasileiro no elenco. A ideia é utilizá-lo tanto como centroavante quanto como opção pela ponta direita, ampliando as possibilidades para o jogador dentro do sistema do novo treinador. Além disso, Endrick recebeu a camisa 9 do Real Madrid para a temporada 2026/27, outro indicativo de que está nos planos da comissão técnica.

A princípio, a intenção do clube é observar como Endrick vai render até o fim do ano antes de tomar qualquer nova decisão sobre seu futuro. O cenário poderá ser reavaliado em janeiro de 2027, dependendo principalmente do espaço conquistado pelo atacante e do número de oportunidades recebidas. O brasileiro chega a este novo ciclo depois de uma passagem positiva pelo Lyon, onde atuou em 21 partidas, sendo titular em 19, marcou oito gols e deu sete assistências no primeiro semestre de 2026.

Do lado de Endrick e de seu estafe, também existe a compreensão de que se firmar em um clube do tamanho do Real Madrid é um processo difícil e que exige paciência. O entendimento é de que vale a pena insistir na disputa por espaço e manter um projeto de longo prazo em Madri, especialmente diante da mudança de cenário com Mourinho. O brasileiro está iniciando sua terceira temporada desde que chegou à Espanha e ainda busca se consolidar no elenco principal.

Endrick também pode encontrar inspiração em dois compatriotas que hoje são protagonistas no Real Madrid. Vini Jr. e Rodrygo passaram por processos de adaptação e precisaram de tempo para conquistar espaço e alcançar o status de estrelas do clube. A situação é vista como um exemplo de que a consolidação em Madri não acontece necessariamente de forma imediata, algo que o atacante brasileiro e seu estafe levam em consideração.

Agora, Endrick e o Real Madrid se preparam para os últimos compromissos da pré-temporada antes da estreia oficial. O time enfrenta o Deportivo La Coruña nesta quarta-feira (12), e depois encara o Schalke 04, no domingo (16). A estreia na La Liga está marcada para 22 de agosto, contra o Espanyol, fora de casa, às 16h30 (horário de Brasília), quando Mourinho e Endrick começarão oficialmente a caminhada na temporada 2026/27.