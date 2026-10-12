A tensão tomou conta do estádio "Santiago Bernabéu" e dos jogadores do Real Madrid em um dos momentos mais delicados e tensos da temporada até agora. Em poucos instantes, a alegria provocada pelo gol de Vinícius contra o Villarreal no último sábado se transformou em frustração, depois que o árbitro da partida, Isidro Díaz de Mera, anulou o gol e expulsou o jogador brasileiro após a revisão no árbitro de vídeo (VAR).

Após receber o cartão vermelho, o jogador do Real Madrid avançou em direção ao árbitro, um episódio que foi registrado na súmula oficial da partida, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

Díaz de Mera explicou na súmula: "Durante a paralisação do jogo, e depois de sua expulsão e antes de deixar o gramado, Vinícius continuou protestando em voz alta contra a minha decisão e avançou na minha direção de forma agressiva, o que exigiu a intervenção de seus companheiros para contê-lo, embora eu não tenha conseguido distinguir palavras específicas".

Apesar de o árbitro não ter conseguido distinguir "nenhuma palavra específica" dita pelo ponta, as câmeras da DAZN captaram a cena e revelaram com precisão o que disse o internacional brasileiro.

No meio da revisão do episódio pelo árbitro assistente de vídeo (VAR), o próprio Saliba, zagueiro do Villarreal, usou gestos para explicar a Vinícius que ele o havia puxado pelo cabelo durante a jogada. Bellingham, que observava a cena por trás, gritou: "Isso não é nada!", e incentivou a torcida do "Santiago Bernabéu" a pressionar o árbitro.

No momento em que Díaz de Mera mostrou o cartão vermelho, Vinícius explodiu de raiva e gritou: "Vermelho? Não! Não!", e em seguida avançou em direção ao árbitro, só sendo contido pela intervenção de Rüdiger e de outros companheiros.

O jogador brasileiro repetiu a frase "por que você está fazendo isso?" quatro vezes, como mostraram as imagens da DAZN. Bellingham, que parecia atônito e incrédulo com a decisão do árbitro, comentou: "Que coisa... droga... isso não é mais futebol. Que coisa".

A irritação de Vinícius Júnior continuou enquanto ele se dirigia ao vestiário, a ponto de Endrick precisar acompanhá-lo pelo túnel. Nesse trajeto, o jogador do Real Madrid (dono da camisa 7) empurrou um funcionário da La Liga, embora esse último episódio não tenha sido registrado na súmula da partida.

O brasileiro enfrenta agora uma punição que provavelmente o deixará fora dos gramados por pelo menos duas partidas, já que ficará ausente do confronto com o Sevilla e do "Clássico" contra o Barcelona, marcado para 25 de outubro, no estádio "Spotify Camp Nou".

A decisão final é esperada para a próxima quarta-feira, quando o Comitê de Competições anunciará seu julgamento, embora se espere que o Real Madrid apresente recurso contra qualquer decisão que venha a ser tomada.



