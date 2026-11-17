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O duelo entre Noruega e Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa marcou uma noite excepcional para Erling Haaland, protagonista da vitória de sua seleção por 3 a 2 nesta terça-feira. O atacante marcou dois gols, um deles de pênalti nos instantes finais, e levou a Noruega às quartas de final.

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Noruega, Portugal e Dinamarca disputavam as duas primeiras posições do Grupo 4 da Liga A, que garantiam vaga nas quartas de final, em um confronto no qual a seleção norueguesa entrou sabendo que um tropeço poderia custar sua eliminação.

Por muito tempo, a Noruega acreditou que sairia derrotada na casa da rival dinamarquesa, mas Haaland tinha outros planos. O atacante marcou aos 33 minutos, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol, sem que isso abalasse a concentração do centroavante do Manchester City.

Apenas quatro minutos depois, Haaland voltou a balançar as redes e, desta vez, o gol foi validado, dando um impulso importante à sua seleção em uma partida que permaneceu aberta até os minutos finais.

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A emoção aumentou com a aproximação do apito final. Martin Ødegaard marcou o gol de empate para a Noruega, e a seleção ainda ganhou um pênalti nos acréscimos. Haaland bateu com sucesso e garantiu uma vitória emocionante por 3 a 2 aos 90+6.

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Com a vitória, a seleção norueguesa garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações, depois de superar a Dinamarca nos instantes finais, em uma partida que teve Haaland como grande destaque graças a seus dois gols decisivos.

A importância dos dois gols do atacante do Manchester City não se limitou a levar a Noruega à fase seguinte. Eles também renderam uma marca expressiva em sua trajetória pela seleção, já que ele chegou a 68 gols com a camisa norueguesa em apenas 62 partidas.

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Com isso, Haaland superou o astro francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, que marcou 67 gols pela seleção da França, mas precisou de 108 jogos para alcançar essa marca, ou seja, 46 partidas a mais que o atacante norueguês, segundo o site Foot Mercato.

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